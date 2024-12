Danilo e Fagioli gli obiettivi, alla Juventus andrebbe Raspadori (Gazzetta)

Danilo ha esperienza, capacità di giocare sia al centro della difesa sia da terzino. Ed è utilizzabile su entrambe le fasce. Raspa alla Juve farebbe il centravanti

Danilo e Fagioli gli obiettivi, alla Juventus andrebbe Raspadori

La Gazzetta delo Sport fail punto sul mercato di gennaio e sugli obiettivi del Napoli di Conte. Al primo posto c’è Danilo il difensore che il tecnico considera più affine alle sue esigenze. C’è quindi da mettere in piedi un’operazione con la Juventus che vuole Raspadorti ed è disposta a lasciar partire Fagioli.

Scrive Vincenzo D’Angelo:

La cessione di Folorunsho (alla Fiorentina) costringerebbe Manna a dover cercare anche un centrocampista, per non lasciare Conte con soli quattro giocatori di ruolo in rosa. Ecco perché la Juve diventa l’interlocutore migliore per il Napoli. A Torino ci sono due giocatori in uscita che piacciono molto a Conte e Manna: uno è Danilo, l’altro è Fagioli. Una doppia operazione con la Juve significherebbe essere disposti a sacrificare Giacomo Raspadori (piace anche alla Roma), che a Napoli fatica a trovare spazio e che invece alla Continassa vanta tanti estimatori a partire dal tecnico Motta, che lo considera perfetto come alternativa a Vlahovic al centro dell’attacco. Guarda caso, il ruolo preferito da Raspa.

Danilo (che ieri a Monza non era disponibile per un infortunio) sarebbe tre giocatori in uno, come piace a Conte e come dovrebbe essere nel calcio contemporaneo. Scrive ancora la Gazzetta:

Danilo ha un contratto in scadenza a giugno, la Juve potrebbe liberarlo già a gennaio per risparmiare sull’ingaggio. E Danilo ha tutto ciò che serve oggi al Napoli. Esperienza, capacità di giocare sia al centro della difesa sia da terzino. Ed è utilizzabile su entrambe le fasce.

Danilo-Raspadori, ad oggi si potrebbe fare solo uno scambio di prestiti tra Napoli e Juventus (Pedullà)

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, riferisce che la trattativa tra Napoli e Juventus per Danilo e per Raspadori non è morta. Si tratta di una trattativa complicata, ma nulla è ancora definito. Ci sono da valutare diversi elementi, tra cui il fatto che Danilo è a scadenza di contratto. Il rapporto del difensore con la Juve è ai titoli di coda, Raspadori invece è apprezzato da molti allenatori tra cui Thiago Motta e anche Allegri (da capire anche se tornerà ad allenare nel breve termine).

Il Napoli ha avuto solo contatti indiretti per Danilo

Le parole di Pedullà:

“Danilo-Juventus: rapporto difficile e ai titoli di coda. Il Napoli lo ha chiesto (solo dialoghi indiretti fin qui) ma ha sempre negato (sia Conte che Manna) di voler cedere Raspadori: oggi si potrebbe fare solo uno scambio di prestiti, sapendo che Danilo è in scadenza. Raspadori piace da sempre a Motta, come raccontato già la scorsa estate, ma anche alla Roma (e ad Allegri, se prima l’allenatore non facesse altre scelte). Si tratta di capire come ripristinare un rapporto tra club – Napoli e Juventus – in cui ognuno teme di fare un errore per favorire l’altra. Per Fagioli oggi più estero, ma partita aperta“.

