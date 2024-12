Raspadori al Roma e Pellegrini al Napoli? L’idea c’è (Tmw)

I giallorossi potrebbero scambiarlo con Pellegrini. Farebbe il vice McTominay. Guadagna, però, 4 milioni; gli azzurri dovrebbero abbassargli l’ingaggio a 3 milioni.

Oltre all’interesse della Juventus, pare ci sia anche la Roma su Giacomo Raspadori, che nel Napoli sta trovando meno spazio a causa di un’unica competizione giocata. E, secondo quando riportato da Tuttomercatoweb, l’ex Sassuolo potrebbe essere il vice Dybala qualora l’argentino decidesse di partire a gennaio.

Raspadori possibile sostituto di Dybala, la Roma potrebbe proporre al Napoli lo scambio con Pellegrini

Il portale scrive:

Raspadori può essere il vice Dybala? Nei giorni che portano a una decisione irrevocabile su quello che è il futuro dell’argentino, la Roma sta lavorando anche sui possibili sostituti. Nel corso dei giorni scorsi c’è chi ha fatto il nome di Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli che ha intenzione di andare via a gennaio per giocare di più, dopo le tantissime panchine di queste settimane. Su di lui ci sarebbe anche la Juventus, ma lo scambio, anche con l’inserimento di Danilo, non è di facile conclusione.

Invece la Roma potrebbe avere una pedina che può interessare al Napoli. Ed è Lorenzo Pellegrini, per cui probabilmente l’avventura giallorossa è arrivata al termine; così la quadratura del cerchio potrebbe anche essere uno scambio di cartellini. In più il Napoli avrebbe il vice di McTominay. C’è un nodo ingaggio, per Pellegrini. Guadagna 4 milioni all’anno fino al 2026, più 1 milione di bonus semplice da raggiungere, più altre variabili. Al Napoli non sarebbe possibile, servirebbe spalmare probabilmente (almeno) al 2027 intorno ai 3 milioni, forse anche 2028.

L’arrivo di un nuovo difensore centrale era una priorità già prima dello stop di Buongiorno. Il preferito, come profilo, resta Danilo, ma la trattativa con la Juventus non è ancora decollata: è difficile imbastire uno scambio con Raspadori: è profilo gradito a Giuntoli, ma il club di De Laurentiis non è affatto convinto di rinforzare una diretta concorrente per la Champions League. Bisogna lavorare alla formula giusta.

ilnapolista © riproduzione riservata