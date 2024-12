Su Danilo c’è anche il Marsiglia di De Zerbi. La Juventus spera di monetizzare (L’Equipe)

Oltre al Napoli, il brasiliano è voluto anche in Francia. Può ricoprire due posizioni in difesa. I buoni rapporti tra i due club potrebbero favorire la trattativa.

Roberto De Zerbi spera di migliorare nel mercato di gennaio in difesa, dove crede ci siano più lacune nella sua squadra rispetto alle altre zone del campo. E tra i nomi sondati spicca quello di Danilo della Juventus, in scadenza a giugno 2025, cercato anche dal Napoli.

Marsiglia su Danilo, in scadenza con la Juventus nel 2025

L’Equipe riporta:

Sul braccetto destro di difesa, potrebbe aprirsi un’opportunità in caso di partenza di Amir Murillo, sotto contratto fino al 2026. La dirigenza del Marsiglia ha chiesto il brasiliano della Juventus Danilo, che ha il vantaggio di poter coprire due posizioni: braccetto nella difesa a 3 e terzino destro se si passa alla difesa a 4. Alla fine del suo contratto a giugno, il 33enne può aspettare qualche mese per negoziare un bonus alla firma, ma la Juventus non dispera di poter ricevere una cifra anche simbolica. I buoni rapporti tra i due club potrebbero favorire questa ipotesi? È ancora presto per dirlo.

Scrive il Corriere della Sera:

La squadra che sulla carta pare più suscettibile di cambiamenti è la Juventus, orientata a nuovi innesti per centrare la qualificazione in Champions. Cristiano Giuntoli ha informato l’agente di Danilo sulla volontà del club di interrompere il contratto con sei mesi di anticipo: Conte e Manna seguono con interesse l’evoluzione dei colloqui, determinati ad aggiungere nello spogliatoio un elemento di valore ed esperienza. Va detto che il procuratore del difensore 33enne ha replicato che la volontà del giocatore è di restare a Torino, da cui se ne andrebbe solo con corposa buonuscita.

ilnapolista © riproduzione riservata