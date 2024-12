Che bello il ritorno di Ranieri alla Roma, contro il logorio del calcio artificiale (El Paìs)

“E’ come navigare di nuovo e seguire le stelle quando il motore della barca e il sistema informatico si sono fusi definitivamente nel cuore della notte”

Claudio Ranieri alla Roma è “come navigare di nuovo e seguire le stelle quando il motore della barca e il sistema informatico si sono fusi definitivamente nel cuore della notte”, scrive El Paìs. E non è l’unico, ovviamente. E’ uno scarto generazionale nel nome del romanticismo. E’ l’uomo contro l’intelligenza artificiale.

“Il calcio può ancora essere spiegato o mistificato al di fuori del freddo perimetro delle statistiche, dell’intelligenza artificiale e delle tattiche scientifiche – scrive un entusiasta Manuel Jabois – Forse l’immagine che meglio spiega questa romantica speranza è quella del vecchio Claudio Ranieri che torna per la terza volta nella sua vita a Roma ed entra a Trigoria tenendo per mano il nipotino”.

Fa sempre un po’ specie leggere, testuale, “Er fettina” sul più importante giornale spagnolo. Ma, insomma “Er fettina” è “la soluzione d’emergenza dei proprietari americani della Roma per provare a mettere a punto un esperimento che nemmeno loro capivano più”.

Segue riassunto degli ultimi mesi, ma la sostenza è che “non è facile mantenere la calma in una città con 40 stazioni che regalano minuto per minuto stati emotivi di un sentimento simile alla romanità, ma per il momento è andato tutto liscio”. Perché Ranieri è “l’unica persona con il libretto di istruzioni di quello strano congegno emozionale”.

“Allora Er fettina resta, e se deve andare giù, dicono i tifosi, andrà giù con lui”.

