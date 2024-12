Ranieri e Gasperini come Ancelotti, perché l’esperienza conta nel saper gestire i calciatori

Garlando sulla Gazzetta scrive dell’inversione di tendenza sugli allenatori che predilige l’esperienza perché a un allenatore non bastano le conoscenze tattiche

Garlando sulle pagine della Gazzetta dello Sport presenta la sfida tra Roma e Atalanta che sarà anche quella tra Ranieri e Gasperini, cioè gli allenatori più adulti del la Serie A, 73 anni l’uno e 66 l’altro.

“Negli ultimi anni il calcio del Vecchio Continente (vecchio, appunto..) ha riscoperto il valore dell’esperienza e si è affidato a un governo di saggi”.

Dopo anni di panchine dati a giovani esordienti, si torna indietro, perché?

“Per la stessa ragione per cui al Massachussets Institute of Technology di Boston si studia filosofia, perché le formule scientifiche non bastano, la ricerca richiede elasticità mentale, sensibilità umanistica e veduta d’insieme. A un allenatore non bastano le conoscenze tattiche, deve anche saper parlare ai suoi uomini, soprattutto in questo calcio stressato da calendari affollati, dove le motivazioni fanno la differenza. I più attrezzati a farlo sono gli allenatori di lungo corso, che hanno un bagaglio pieno di esperienze e di casistiche diverse. Quel circolo viziato di stelle che è da sempre il Real Madrid può essere gestito solo da una guida carismatica e di buon senso come Ancelotti. Ogni suo sguardo, ogni consiglio racchiude la forza di tutto ciò che ha vinto. Ranieri, artefice del trionfo meno pronosticato nella storia del calcio (Leicester), ci ha messo 5 minuti a riattivare il sangue nelle vene della Roma e a sbloccare giocatori che sembravano bloccati. Gasperini, che sta lavorando al miracolo di un Leicester italiano, sblocca da anni giocatori, bloccati altrove, ultimo lo straripante De Ketelaere.

Ma la vera verità è un’altra: l’età è relativa, non conta quella anagrafica, ma quella che ti senti. Ranieri e Gasperini condividono la saggezza dei nativi d’America: «Il corpo invecchia senza il tuo permesso, lo spirito solo se glielo permetti». Gasp ha i capelli bianchi di Rita Levi Montalcini che diceva: «Il corpo faccia quello che vuole, io sono la mia mente» e faceva ricerca anche a 103 anni. Nel laboratorio di Zingonia, l’allenatore della Dea fa ricerca quotidiana da 8 anni, ha inventato un’Atalanta diversa dall’altra. Negli occhi di sir Claudio brilla ancora un’allegria infantile, la passione per il mestiere. Domani godiamoci la sfida tra questi due vecchi ragazzi”.

