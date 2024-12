Cassano: «Conte si aspetta il Lukaku dell’Inter ma non sta bene. Questo è un grande problema»

A Viva el Futbol: «Kvara in questo momento qua lo vedo impaurito, si preoccupa molto di fare più il quinto. Anche Lobotka non è quel giocatore che amo»

A Viva el Futbol, Cassano ha commentato la partita del Napoli contro la Lazio. Antonio esprime le perplessità sul gioco di Conte. Al di là della sconfitta, il commentatore vede un Lukaku fuori forma, Kvara e Lobotka spenti. Manca creatività nel Napoli.

Cassano: «Lukaku non mi voncine, Kvara si preoccupa di fare più il quinto»

Le sue parole a Viva el Futbol su Napoli-Lazio:

«Perché c’ho un po’ di situazioni che non mi quadrano, poi andremo nello specifico. Una su tutti l’attaccante. Kvara è lo stesso giocatore che abbiamo visto con Spalletti?

A me è piaciuta tanto. La Lazio è andata lì e ha giocato ancora meglio di quando c’è Rovella perché Dele Bashiru ha fatto una grandissima partita, ha spaccato la traversa, ha fatto una partita di grande intensità, di grande intelligenza, di grande personalità. Io ho visto una Lazio anche un po’ diversa per perché tu se vai sempre sulla fascia perché la Lazio arriva tanto a crossare sulla fascia oppure anche Zaccagni. Secondo me il Napoli va a nozze se crossi tanto comunque con Rrahmani e Buongiorno difendono bene e ripartono.

A me già la partita la volta scorsa che aveva fatto gol Lukaku contro la Roma che avevamo vinto 1-0 un po’ aveva sofferto. Non mi sta convincendo tanto. Parto da presupposto che il lavoro fatto fino ad oggi da Conte è stratosferico, per come parla, per come sta facendo rendere la squadra. Io penso che Conte dall’inizio della stagione sta giocando fondamentalmente con un giocatore in meno che non pensava di ritrovarsi: Lukaku in queste condizioni e non so se mai sarà il Lukaku dell’Inter che ha avuto lui.

Questo è un grande problema. Secondo grande problema. Kvara l’anno scorso ha fatto male in una situazione, una stagione un po’ particolare. Kvara in questo momento qua io lo vedo impaurito, non cerca mai la giocata, sbaglia delle robe semplici, si preoccupa molto di fare più il quinto che fare le giocate decisive in avanti e anche lui in questa stagione qua, anche se ha fatto dei gol importanti, ha fatto 5 o sei gol. Però non vedo Kvara della prima stagione, non so se mai arriverà perché Conte si dedica solo ed esclusivamente… anche ieri tutti dietro alla palla, butti la palla su Lukaku e ripartiamo.

Lukaku in questo momento qua fa fatica, Politano sta facendo tante volte il quinto, Kvara di là sta aiutando anche se un po’ meno però sta facendo fatica. Lobotka non è quel giocatore che io amo, stravedo per lui. Non lo so, lui si sta dedicando molto alla solidità. Arriverà al punto che che si giocherà lo scudetto. Io sono convinto di sì che se te la porti dietro, sarà un problema per l’Inter, per Atalanta. Però in questo momento qua mi manca qualcosa, tre giocatori, due stratosferici. C’è un suo uomo di fiducia, Lukaku, che non mi sta convincendo.

Conte si aspetta il Lukaku che aveva all’Inter. Sicuramente non sta bene fisicamente ma la domanda è tornerà a fare quello che faceva con Conte all’Inter».

