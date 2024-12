Il brasiliano della Juve piace a Conte per la capacità di poter ricoprire più ruoli: centrale nella difesa a quattro e a tre, terzino destro e sinistro. Un jolly

Biraghi per Spinazzola e la Fiorentina vuole anche Folorunsho. Danilo obiettivo numero uno (Corsport)

Manovre di mercato in accelerazione dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno che si è fratturato due vertebre e resterà fermo quaranta giorni. Il Napoli ha assoluto bisogno di rinforzare il pacchetto difensivo.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Con la Fiorentina è in piedi lo scambio Cristiano Biraghi-Leonardo Spinazzola, terzino sinistro per terzino sinistro. Ma non solo: la Viola è molto interessata anche a Michael Folorunsho, un centrocampista che dopo la convocazione di Spalletti all’Europeo ha collezionato briciole in questa stagione – perdendo di conseguenza anche la Nazionale – e che a Firenze hanno cominciato a seguire con attenzione ancora più estrema dopo l’emergenza creata dal problema accusato da Bove. E ancora: Danilo Luiz da Silva, per tutti semplicemente Danilo, per la Juve il capitano, è diventato l’obiettivo numero uno per la difesa. Ha 33 anni, il contratto in scadenza, un’enorme esperienza e la capacità di poter ricoprire più ruoli: centrale nella difesa a quattro e a tre, terzino destro e sinistro all’occorrenza. Un jolly.

Non solo Biraghi, l’obiettivo numero uno è Danilo

Il brasiliano della Juventus, ieri inizialmente in panchina in Coppa Italia, potrebbe rientrare in un’operazione con Raspadori: Jack piace alla Juve dall’estate, fu proprio Giuntoli a portarlo al Napoli nell’estate 2022, e come nel caso di Folorunsho ha messo insieme poche presenze e pochi minuti in questa stagione. Ha voglia di continuità. Il ds Manna, un mesetto fa, ha anche incontrato l’agente italiano di Danilo per capire con precisione i termini della situazione.

ilnapolista © riproduzione riservata