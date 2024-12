Quando Danilo litigo’ con Lukaku e la Juventus lo invitò a chiarire sul razzismo – VIDEO

Juve-Inter di Coppa Italia. Il difensore ignoro’ gli insulti razzisti degli juventini. Non ha mai chiesto scusa a Lukaku, si limito’ a dire: “non possiamo dire: ‘va bene, è stato un atto di razzismo in una partita'”

Danilo potrebbe diventare un giocatore del Napoli e trovare Romelu Lukaku come compagno di squadra. I due furono protagonisti di un bisticcio che ebbe discreta evidenza mediatica. Lo ricordiamo.

Coppa Italia 2022/23, andata di semifinale tra Juventus e Inter. Si gioca all’Allianz Stadium, sull’1-0 per la Juve l’arbitro fischia un rigore all’Inter al 95′. Dal dischetto si presenta Romelu Lukaku, trafigge Szczęsny ed esulta. Si porta la mano destra alla tempia a mo’ di saluto militare e l’indice sinistro sul naso. L’esultanza manda su tutte le furie la curva della Juventus, proprio sopra la porta di Szczęsny. Volano insulti razzisti (già durante la partita Romelu ne aveva sentiti parecchi). Anche i giocatori della Juve contestano l’esultanza. Primo fra tutti è Danilo, allora capitano dei bianconeri.

Il brasiliano prima va da Lukaku e poi dall’arbitro, invoca il secondo giallo e quindi l’espulsione per l’attaccante dell’Inter. Nel frattempo parte la rissa. Il più acceso è Cuadrado che va dal belga per dirgli qualcosa. Romelu non gradisce e parte il teatrino.

Quell’esultanza fu mal interpretata da tutti. Tifosi juventini, giocatori e pure arbitro. Tanto che Danilo nel post partita dirà:

«Lukaku ha segnato, ha fatto un gesto di stare zitti alla nostra curva e lì è stato facile il lavoro dell’arbitro che è normale lo ammonisca. È stato espulso correttamente secondo me».

Danilo ritratta ma senza scusarsi con Lukaku: “Il razzismo è un argomento troppo serio”

Dopo quelle parole, sono arrivate diverse critiche allo stesso capitano della Juventus. In molti gli fecero notare che non era la prima volta che Lukaku esultava in quel modo e che lui invece aveva ignorato i continui insulti razzisti. Capito l’errore, Danilo fu invitato dalla società a ritrattare. Sui social pubblicò un post in cui precisava:

“Il razzismo è un argomento troppo serio per essere trattato in maniera superficiale. Io sono antirazzista e qualsiasi atto di questo genere deve essere duramente condannato“.

Poi rilasciò un’intervista pubblicata sul sito della Juve:

«Il razzismo è razzismo e basta. Quello che vedo in questo momento nel mondo del calcio è che ci sono tante situazioni che succedono spesso e noi, e quanto dico noi intendo tutti quelli che sono coinvolti nel calcio, aspettiamo sempre che la cosa si faccia insopportabile per agire e per fare qualcosa. È qui che dobbiamo cambiare atteggiamento perché non possiamo dire: ‘va bene, c’è stato un atto di razzismo durante una partita’. Poi dopo sei mesi pensiamo di fare qualcosa. No, dobbiamo agire quando succede la prima volta. Queste cose o si fanno o non si fanno, non si può mantenere una comfort zone perché altrimenti le cose non cambiano».

