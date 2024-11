Trpisovsky esalta Mourinho: «Guardate la Roma dov’è senza di lui»

Il tecnico dello Slavia Praga in conferenza ha parlato del suo avversario citando la Roma e la pessima situazione in cui si trova da quando è andato via

La situazione della Roma si commenta da sola. Da inizio stagione il club giallorosso ha cambiato due allenatori, esonerando prima De Rossi e poi Juric, dovendo correre ai riparti richiamando Claudio Ranieri. Non è un mistero che da molte parti si parli ancora dell’esperienza alla Roma di Jose Mourinho, ma a ricordarlo ci ha pensato, senza mezze misure, il tecnico dello Slavia Praga, Trpisovsky.

Il Fenerbahce dello Spacial One ha vinto in Europa League contro lo Slavia Praga, imbattuto nelle ultime 19 gare casalinghe, e l’allenatore avversario non ha perso l’occasione per lanciare il dibattito su cosa sta accadendo alla sua vecchia squadra dal momento in cui il portoghese è andato via, individuando l’esonero come uno dei fattori scatenanti della crisi vista in questa stagione: «Abbiamo affrontato un allenatore che seguiamo ormai da tutta la vita. Mourinho mette in mostra le sue idee in ogni squadra in cui va e lo abbiamo visto dal vivo anche quando abbiamo giocato contro la Roma. Ora guardate dove si trova la Roma senza di lui. Oggi abbiamo affrontato una grande squadra»

🎙 Slavia Prag Teknik Direktörü Trpisovsky: “Jose Mourinho hayatımız boyunca takip ettiğimiz bir teknik direktör. Her takımda kendi stilini gösteriyor. Mourinho gittikten sonra Roma’nın durumunu görüyoruz. Bugün çok büyük bir takım olan Fenerbahçe’ye karşı oynadık. pic.twitter.com/FcdozomAUr — FutbolArena (@futbolarena) November 29, 2024

