Mourinho: «Alla Roma ho dato tutto il mio cuore, camminavo in città e vedevo che la gente mi voleva bene»

Al podcast Five: «Quando la tua squadra non è la migliore devi creare un bilanciamento. È peggio il derby tra Inter e Juve che quello con il Milan»

Mourinho ha rilasciato un’intervista al podcast “Five” condotto da un certo Rio Ferdinand. Accanto alla leggenda del Manchester United, il portoghese è ritornato sul suo esonerò dalla Roma e anche sulla sua carriera.

«Devi rispettare la loro decisione (dei Friedkin, ndr), credo che i tifosi sono sempre il cuore delle squadre ma c’è una società e quando prende una decisione, devi solo rispettarla. Ho dato tutto il mio cuore alla Roma».

Per la Roma ha rifiutato diverse offerte, alcune anche estremamente più remunerative della Roma:

«Ho rifiutato grandi opportunità, la prima è stata dal Portogallo, tre anni prima del Mondiale che ci sarà. Poi anche una grande offerta dalla Saudi: sono veramente pragmatico e professionale nelle mie scelte. Quando ho lasciato la Roma comunque, non lo sono stato e ho avuto la sensazione di aver lasciato belle cose ai tifosi, date anche le finali europee. Loro infatti non hanno una grande storia a quel livello. Poi camminavo in città e vedevo che la gente mi voleva bene e mi chiedeva “portaci a Dublino” (la sede dell’Europa League 2024). Alla fine comunque devi però rispettare la decisione della proprietà. Non è la prima volta che lascio un club ma è la prima volta forse che la lascio in un modo e sensazioni differenti».

«È peggio il derby tra Inter e Juve che quello contro il Milan»

Poi, lo Special One, ha parlato anche delle diverse esperienze nei vari campionati europei, sul Real Madrid e sul derby d’Italia:

«Quando la tua squadra è la migliore, devi mostrare la tua forza, quando invece non lo è devi creare un bilanciamento. Nei club latini senti più le emozioni, in Inghilterra c’è più disciplina».

E infine:

«Nei miei anni al Real Madrid c’erano i migliori giocatori: Ronaldo, Higuain, Di Maria. Devo dire che era dura: se non facevi 90 e passa punti, non vincevi il campionato perché c’era comunque il Barcellona. Il primo derby tra Inter e Milan in cui ero in panchina, c’erano tifosi di entrambi i club nelle stesse macchine: è peggio il derby tra Inter e Juve».

Mourinho blasta i Friedkin: «Cacciato da gente che capisce poco di calcio»

Fuori dalla Roma, Josè Mourinho potrebbe rientrare in gioco per la porta principale: il Bayern Monaco, magari aiutato dalla Lazio. Intanto è tornato a parlare del suo esonero, con il suo primo articolo apparso sul portale inglese football.com. Mou ovviamente ce l’ha coi Friedkin: “Stanno per iniziare le competizioni europee, in particolare la Champions League, forse la competizione più importante del calendario mondiale – scrive – Non ci sarò a queste fasi finali, non perché sia ​​già stato eliminato, ma perché sono stato eliminato da qualcuno che di calcio ne sa poco. Così è la vita, piena di alti e bassi, e io sono in crescita, nonostante il licenziamento tanto inaspettato quanto ingiusto. Ma tornerò, e con ancora più entusiasmo e fiducia, per queste partite Uefa”.

