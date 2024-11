Torino, Vanoli in bilico. Cairo ha già chiamato Mazzarri (Calciomercato.com)

Nelle ultime ore ci sono stati contatti fitti con Walter Mazzarri. Il derby contro la Juve potrebbe essere decisivo per Vanoli

Il Torino si trova in una situazione di difficoltà e il suo tecnico, Vanoli, è in bilico. Al suo posto potrebbe arrivare Mazzarri, lo scrive Calciomercato.com. Per il Torino solo una vittoria su sette partite, quella contro il Como. Poi sei sconfitte. Eppure l’inizio di stagione sembrava promettente con sei risultati utili di fila in campionato. Adesso però la prossima partita, il derby con la Juventus, può essere decisiva per il futuro di Vanoli sulla panchina Granata.

Mazzarri il possibile sostituto di Vanoli in caso di esonero

Scrive Calciomercato.com

Il Torino di Paolo Vanoli sta vivendo un momento di grande difficoltà. La formazione granata è scivolata al decimo posto e sembra essere entrata in un tunnel senza via d’uscita. All’orizzonte c’è il derby contro la Juventus, una gara che potrebbe decidere il destino del tecnico varesino. Sabato sera va in scena il derby della Mole. La panchina dell’ex Venezia vacilla, con il derby che potrebbe essere decisivo e decidere le sorti. In caso di sconfitta, Cairo potrebbe optare per l’esonero di Vanoli per dare una scossa alla squadra. Nelle ultime ore ci sono stati contatti fitti con Walter Mazzarri e il suo entourage. Il tecnico di San Vincenzo è voglioso di tornare in pista e rimettersi in gioco dopo l’avventura bis al Napoli della passata stagione. Si tratterebbe di un ritorno sulla panchina granata dopo l’esperienza tra il 2018 e il 2020.

Cairo: «Red Bull? Mai avuto contatti con nessuno. Ho sempre detto che non vendo il Torino»

Torino-Fiorentina è un’altra partita amara per i tifosi Granata. La squadra di Palladino vince 1-0, la curva già un subbuglio insorge contro squadra e presidente. Proprio Urbano Cairo è il bersaglio numero uno. Si fanno più insistenti le voci su una possibile vendita del Torino, ma Cairo continua a smentire.

«Red Bull? Non ho mai avuto contatti con nessuno. Ascolterei eventuali proposte? Non mi metto a trattare con voi, è una domanda stupida. Questione stadio? Sono cose riservate, c’è un’interlocuzione con il Comune». La verità di Urbano Cairo, dopo l’ennesimo harakiri della squadra (sconfitta in casa contro la Fiorentina per 1-0).

«Ho sempre detto che il Torino non voglio venderlo, non posso continuare a smentire», le parole del presidente al termine della partita riportate dalla Stampa.

