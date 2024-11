Cairo: «Red Bull? Mai avuto contatti con nessuno. Ho sempre detto che non vendo il Torino»

Dopo Torino-Fiorentina: «L’ho sempre detto, non posso continuare a smentire. Quando ne perdi troppe di fila non fa piacere ma esaminiamo le cose in maniera lucida»

Torino-Fiorentina è un’altra partita amara per i tifosi Granata. La squadra di Palladino vince 1-0, la curva già un subbuglio insorge contro squadra e presidente. Proprio Urbano Cairo è il bersaglio numero uno. Si fanno più insistenti le voci su una possibile vendita del Torino, ma Cairo continua a smentire.

«Red Bull? Non ho mai avuto contatti con nessuno. Ascolterei eventuali proposte? Non mi metto a trattare con voi, è una domanda stupida. Questione stadio? Sono cose riservate, c’è un’interlocuzione con il Comune». La verità di Urbano Cairo, dopo l’ennesimo harakiri della squadra (sconfitta in casa contro la Fiorentina per 1-0).

«Ho sempre detto che il Torino non voglio venderlo, non posso continuare a smentire», le parole del presidente al termine della partita riportate dalla Stampa.

Cairo prova ad analizzare il momento della squadra:

«Quando ne perdi troppe di fila non fa piacere – continua Cairo – ma esaminiamo le cose in maniera lucida, altrimenti buttiamo via tutto. Contro la Fiorentina è una sconfitta immeritata, gli abbiamo regalato il gol. Adesso concentrati sulla Juventus, è una sfida importante».

A Torino la contestazione a Cairo si fa macabra: una bara, una croce e il manifesto: “Qui giace Urbano Cairo”

Contestazione shock a Torino contro il presidente granata Urbano Cairo. Fuori il centro sportivo, dopo la sconfitta contro la Roma all’Olimpico, sono apparsi una bara di cartone, una croce e un manifesto funebre.

Come pubblicato in alcune immagini sulla pagina Facebook ‘Comunicazioni Resistenti Granata 1906’, all’esterno del quartier generale della squadra al Filadelfia è stata esposta una bara con una targa:

“Qui giace Urbano Cairo, 21/05/57-31/12/2024. Uomo di bassa statura fisica e morale, conosciuto come il presidente maiale. Il suo ego gli fu fatale. Se vi dovesse mancare vi accoglierà nel girone infernale. R.I.P. – Riposa in pena”.

Non c’è una firma degli ultrà o di altre realtà legate al tifo granata, mentre sulla bara sono state appoggiate anche banconote finte da un milione di euro. Sul vergognoso episodio indaga la Digos.

