Aronica: «Sono convinto che alla lunga Mazzarri avrebbe ottenuto risultati a Napoli»

«De Laurentiis è una persona seria e super competente, ha investito tanto a Napoli»

L’ex difensore del Napoli, Salvatore Aronica, è intervenuto ai microfoni di IlSognoNelCuore parlando della sua esperienza a Napoli, ma anche dell’esonero di Mazzarri

«L’esperienza di Napoli è stata fondamentale per la mia carriera, mi ha permesso di formarmi come uomo e come calciatore. Grazie ai 5 anni lì, ho ottenuto moltissima visibilità nel corso del tempo. Riuscir a vincere a Napoli fu sensazionale, purtroppo però vincere sempre è difficile ovunque e non riuscimmo a confermarci…»

Poi sull’esperienza a Palermo. «E’ stata la più amara tra tutte le esperienze. Arrivai nella squadra della mia città con tantissima voglia di fare, a fine stagione però retrocedemmo…»

Aronica su Mazzarri

«Mazzarri è uno degli allenatori più competenti in Italia, ovunque è andato ha lasciato un segno importante. L’ultima sua esperienza all’ombra del Vesuvio è stata fortemente condizionata dal periodo no azzurro e dai continui infortuni. Son sicuro che alla lunga avrebbe cambiato le sorti della stagione, tuttavia i risultati sono alla base. Sarà sicuramente rammaricato. Sono molto amico tutt’ora con lui e non nego di esser stato molto vicino a diventare suo collaboratore tecnico durante quest’ultima esperienza…»

Su Calzona: «Personalmente non lo conosco, credo che sia una scelta dettata dal fatto che Calzona conosce bene già gran parte del gruppo essendo stato l’ex di Sarri prima, e di Spalletti poi»

Su De Laurentiis: «De Laurentiis è una persona seria e super competente, ha investito tanto a Napoli e i successi sono dalla sua parte. Gli 80 milioni di bilancio in attivo sono la conferma dell’ottimo operato svolto dal patron azzurro«

ilnapolista © riproduzione riservata