«Quando vincerai il Pallone d’Oro assumerai questa posa», Mark Rankine a Cole Palmer (Telegraph)

Il Telegraph ha riportato la battuta dell’agente Mark Rankine a Cole Palmer, nell’ambito di un set fotografico in cui comparivano insieme

Il calciatore Cole Palmer ha prestato la sua immagine per un servizio fotografico. La sua espressione appare “assente e rilassata“, e allo stesso tempo “perfetta per fare il modello“. Oltre a presenziare nella squadra del Chelsea e della Nazionale inglese infatti, il centrocampista (o attaccante) è considerato un po’ la star della moda.

The Daily Telegraph ha riportato quanto accaduto sul set, insieme al suo agente Mark Rankine:

“Si sta avvicinando la fine del servizio fotografico e Cole Palmer, la cui espressione assente e rilassata è perfetta per fare il modello. Ha bisogno di essere stimolato per sorridere. Si fa avanti il ​​suo agente, Mark Rankine, un personaggio spiritoso con un dono per abbattere la chiusura di Palmer. Per qualche istante la coppia si diverte sul set, abbracciandosi e scattandosi selfie con il segno della pace con i loro iPhone su uno sfondo di un vivido blu Chelsea. ‘Questa‘, dice Rankine alla sua giovane superstar, ‘è la posa che assumeremo quando vincerai il Pallone d’Oro‘“.

Cole Palmer, l’ottimo contratto inseguendo il Pallone d’Oro

Continua il quotidiano inglese:

“Una simile affermazione potrebbe, in riferimento a qualsiasi altro ventiduenne, avere il sapore dell’arroganza. Dalla sua istituzione nel 1956, solo quattro inglesi hanno vinto il Pallone d’Oro, conferito al miglior calciatore del mondo nella stagione precedente. Palmer, nonostante la sua candidatura per il massimo riconoscimento individuale del gioco, non riuscirà a diventare il quinto, con il centrocampista spagnolo del Manchester City Rodri che ha vinto il premio a Parigi il mese scorso. Ma il suo percorso finora, è stato in crescita: dai parchi del sobborgo di Wythenshawe a Manchester a un contratto di nove anni con il Chelsea e uno stile di vita sontuoso nella cintura degli agenti di cambio del Surrey, suggerisce l’aria rarefatta che potrebbe ancora raggiungere“.

Racconta il giornalista: “Ci incontriamo al Brooklands Studio, un cavernoso hangar per le prove in una zona industriale di Weybridge. È a soli 15 minuti di macchina dalla casa di Palmer a Esher, anche se riesce a essere in ritardo di mezz’ora. “Calciatori, eh?” ride Rankine, arrivando dallo Yorkshire prima del suo cliente. ‘Cole dice che non riesce a trovare le chiavi. Solita storia’. Chiaramente non sono le chiavi della sua macchina, dato che è stata messa a disposizione una limousine BMW per venirlo a prendere e riportarlo indietro. Quando guadagni 130.000 sterline a settimana, uno stipendio destinato ad aumentare grazie a un raro accordo di “manette d’oro” che lo lega al club fino al 2033“.

Riporta ancora il Telegraph:

“Questa stagione, Palmer ha fatto la storia come il primo giocatore a segnare quattro gol nel primo tempo di una partita di Premier League. La domanda è come lo si pubblicizza. Palmer indossa il suo talento stravagante in modo così laconico, con la sua celebrazione a sangue freddo del gol in cui incrocia le braccia e le strofina come se tremasse, che ha guadagnato prestigio come il perfetto flatliner emotivo. Mentre Burberry, la cui ultima collezione è venuto a posare oggi, cercava il modo migliore per promuovere la loro partnership con Palmer, hanno scelto un video di nove minuti in cui lui era seduto immobile accanto a un lago con una canna da pesca, indossando un montgomery da £ 2.490 ma senza dire nulla. Gli chiedo se pensa che il filmato abbia aggiunto alla sua aria di mistero. ‘Sì, perché la gente pensava che mi sarei alzato e avrei fatto qualcosa’, dice. ‘Ma ho finito per sprecare solo nove minuti del loro tempo‘”.

Il calciatore inglese diviso tra l’amore per il calcio e per la moda

“Un tale sangue freddo è sinonimo della sua immagine. Non appena la Professional Footballers’ Association lo ha onorato come Giovane Giocatore dell’Anno ad agosto, Palmer è stato filmato mentre apriva la porta di un frigorifero per mostrare il trofeo adagiato in una vaschetta di cubetti di ghiaccio. ‘Credo che vada bene insieme’, dice, cercando di spiegare questa sciocchezza del ‘Cold Palmer’. ‘Anche con il mio nome, suona simile, non è vero?’. Proprio come lo stunt del frigorifero ha ottenuto più di 40 milioni di visualizzazioni su TikTok, il filmato sulla pesca sta già dimostrando di essere una sensazione virale minimalista. La cantante Lily Allen, sostenitrice dei rivali del Chelsea nella zona ovest di Londra, il Fulham, si è chiesto ad alta voce nel suo podcast ‘Miss Me?’: ‘Chi avrebbe mai pensato che Cole Palmer, solo a pesca, potesse essere così in forma?’“.

“Con questo livello di amore per le celebrità, è una calamita per i marchi di stilisti. Un improvviso scatto di crescita nella tarda adolescenza gli ha dato un fisico snello e allungato. Alto 1,88 m, Palmer è alto per un centrocampista offensivo e, dopo essere stato costretto a indossare calzini doppi per entrare in un paio di scarpe metalliche, scende le scale d’acciaio di Brooklands come una capra di montagna sgraziata. Si ferma spesso per inviare foto ai suoi amici di lui con una serie di costosi motivi a quadri, eppure ti chiedi se l’alta moda sia il suo regno naturale“.

Voglia di cambiare e vincere ancora

Il calciatore inglese Cole Palmer ha riferito nell’intervista: «Il Manchester era sempre lo stesso, serviva qualcosa di nuovo». Il talentuoso calciatore e ambivalente star della moda ha detto di essere stato lasciato in panchina da Gareth Southgate e di essere diventato un eroe a St Kitts. Il Telegraph ha concluso: “Gli obiettivi di Cole al Chelsea sono semplici: sollevare trofei e vincere il Pallone d’Oro“.

ilnapolista © riproduzione riservata