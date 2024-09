Palmer fa la storia della Premier: è il primo calciatore a segnare 4 gol nel primo tempo di una partita

Il Telegraph: “Prima o poi Pep Guardiola dovrà ammettere che lui e il City hanno commesso un terribile errore nel vendere Cole Palmer al Chelsea”

Il Chelsea di Maresca sta iniziando a funzionare piuttosto bene. I Blues hanno schiantato il Brighton vincendo 4-2 in casa. Palmer oggi ha fatto la storia della Premier League diventando il primo calciatore a segnare 4 gol entro la fine del primo tempo.

Scrive il Telegraph:

“Prima o poi Pep Guardiola dovrà ammettere che lui e il Manchester City hanno commesso un terribile errore nel vendere Cole Palmer al Chelsea.

Palmer non solo è diventato il primo giocatore a segnare quattro gol nel primo tempo di una partita di Premier League, ma ha anche portato a 43 il suo numero totale di contributi a rete dal suo debutto al Chelsea.

Questo lo pone davanti a un certo Erling Haaland, che ha contribuito a 39 gol nello stesso periodo di tempo. Immaginate cosa avrebbero potuto fare insieme al City, non che al Chelsea interessi particolarmente.

Il City potrebbe pentirsi di aver venduto Palmer al Chelsea

Il Chelsea è stato martellato per anni per essersi lasciato sfuggire Kevin De Bruyne e Mohamed Salah, ma perdere Palmer per soli 40 milioni di sterline sembra che potrebbe essere altrettanto negativo per il City e Guardiola.

Palmer deve valere già oltre 100 milioni di sterline e il Chelsea lo ha blindato fino al 2033, quando avrà 31 anni, dopo aver prolungato il suo contratto in estate.

Questa è stata la terza tripletta della carriera di Palmer al Chelsea e la seconda volta che ne ha segnate quattro in una sola partita. Ha portato il suo club a un solo punto dai campioni del City e non c’è da stupirsi se i tifosi non riescono a smettere di cantare «Palmer again (ndr di nuovo), ole, ole».

Per contestualizzare quanto Palmer stia facendo bene, le leggende del Chelsea Didier Drogba e Frank Lampard hanno segnato tre triplette in campionato nel corso della loro carriera a Stamford Bridge.

Palmer penserà che avrebbe dovuto terminare la partita con una doppia tripletta, avendo anche perso due splendide occasioni – colpendo il palo da una parte e sparando a lato dall’altra. Gli è stato anche annullato un gol per fuorigioco”.

