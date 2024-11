Milan difensivamente inguardabile, ora Fonseca usi il buon senso per correggere la fase difensiva (CorSera)

Come una sconfitta. E di quelle pesanti. L’allenatore del Milan deve intervenire con forza e autorevolezza correggendo certi errori e atteggiamenti pericolosi

Dopo la trasferta di Cagliari, è un Milan sotto accusa quello che si legge questa mattina sui quotidiani. Il pareggio per 3-3 contro la squadra di Nicola ha il sapore di una sconfitta. Il Corriere della Sera parla di mancanza di buon senso da parte di Fonseca e di una difesa inguardabile.

Contro il Cagliari come una sconfitta, difesa del Milan inguardabile

Prima descrive la partita Carlos Passerini sul Corriere della Sera:

Come una sconfitta. E di quelle pesanti, che fanno male, che rischiano di restarti nella testa, a lungo, come uno choc. Un Milan difensivamente inguardabile, irriconoscibile nel gioco e nell’atteggiamento rispetto alla notte dell’impresa di Madrid, torna da Cagliari con un pareggio amarissimo, più ancora per la prestazione che per il risultato in sé, che comunque rischia di pesare parecchio nella rincorsa allo scudetto. Una squadra che punta non tanto al titolo, ma anche solo a un campionato di vertice, a un piazzamento Champions, non può prendere tre gol così. In tutto sono già 14: troppi. L’ultimo, all’89’, di Zappa, costato due punti, è quasi ridicolo.

Poi c’è anche il commento di Daniele Dallera:

Se Fonseca giustamente ha fatto la pace con Leao, che speriamo abbia capito la lezione e i due gol, uno più delizioso dell’altro, sono un segnale confortante, ora deve farla col buon senso. Una squadra con giustificate ambizioni non può avere una fase difensiva così complessa, mostrarsi ed esporsi all’avversario in modo così confuso, timido, distratto e in ritardo, nelle coperture e nelle distanze. La linea difensiva rossonera è sfasata e assonnata, rimproverata puntualmente dal povero Maignan. Ma è l’allenatore del Milan che deve intervenire con forza e autorevolezza correggendo certi errori (sperando che non nascano nella sua testa) e alcuni atteggiamenti fastidiosi e sicuramente pericolosi. Questo è un pareggio incorniciato in un quadro dalle atmosfere pesanti, con i colori della sconfitta, soprattutto se subisci tre gol dal Cagliari e altri ne potevi incassare.

