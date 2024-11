Il Milan vince al Bernabeu ma pareggia 3-3 a Cagliari. Leao non basta

Il Cagliari pareggia all’89esimo dopo che Fonseca si era convertito al catenaccio. Doppietta per il terzino rossoblù Zappa.

Il Milan di Fonseca, dopo l’impresa al Bernabeu dove ha vinto 3-1 contro il Real Madrid, non riesce a spuntarla contro un grande Cagliari: 3-3 il risultato finale, nello stadio in cui il Napoli aveva vinto 4-0 poche settimane fa.

I rossoneri mantengono il settimo posto (18 punti) ma con un match ancora da recuperare; la squadra di Nicola, invece, esce dalla zona retrocessione.

Il Cagliari ferma il Milan sul 3-3, doppiette di Leao e Zappa

Primo tempo intenso ed equilibrato tra le due squadre. Dopo 90 secondi di gara i padroni di casa si portano in vantaggio; sugli sviluppi di un corner, Zortea calcia di prima spiazzando Maignan.

Il vantaggio dura solo quindici minuti: Reijnders scucchiaia la palla in area per Rafa Leao, che batte il portiere Sherri con un’ulteriore pallonetto. La doppietta del portoghese arriva al 40esimo, quando si ritrova in corsa tra Zappa e Palomino e riesce a depositare il pallone in rete.

Nel mentre, un gol annullato al Cagliari con Piccoli per fuorigioco e una gran parata di Maignan su Zortea, vicino alla doppietta.

A fine primo tempo, altra rete dei sardi segnalata in fuorigioco, stavolta con il destro a volo di Zappa, che però sfiora Viola in offside.

Seconda metà di gioco che si apre con il pareggio della squadra di Nicola: al 54esimo Fofana sbaglia un retropassaggio, che lancia Zappa verso la porta; il terzino, a tu per tu con Maignan, non sbaglia.

Al 69esimo i rossoneri tornano in vantaggio, 3-2: cross di Pulisic, il portiere sardo Sherri devia il pallone mettendolo sui piedi di Abraham, che a porta vuota non può sbagliare.

A quel punto Fonseca fa il catenaccio, il Milan si mette a 5 in difesa, ma non basta: all’89esimo su un cross di Augello, Zappa fa doppietta con un destro a volo dove il portiere rossonero non può nulla.

