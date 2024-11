Dopo 22 giorni il programma procede secondo i piani, in linea con i tempi e con il tipo di lesione rimediata il 14 ottobre. Ieri ha lavorato con Folorunsho

Lobotka sta provando a rientrare per Inter-Napoli (Corsport)

Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Lobo ci prova. Ci sta provando. E dopo 22 giorni il programma procede secondo i piani, in linea con i tempi e con il tipo di lesione rimediata la sera del 14 ottobre in Azerbaigian, sul calar della sfida di Nations vinta dalla sua Slovacchia. Un dolore, una smorfia, la sostituzione all’84’ e la sensazione di un infortunio non esattamente banale. Come ha detto Antonio Conte in occasione della chiacchierata di venerdì, in vista della sfida con l’Atalanta: «È quasi pronto. Non era un problemino. Dovrebbe farcela per la prossima». Nell’ordine: Lobo è stato fermato da una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro, uno dei muscoli flessori.

Il rientro del regista, dal primo minuto al centro del campo, del cuore e del cervello del Napoli, potrebbe essere uno dei valori da aggiungere a un gruppo che ha voglia di rimettersi a viaggiare, magari anche a correre dopo la seconda sconfitta stagionale. Una reazione è attesa, certo, e anche Lobotka smania per rientrare in pista: basta partite da spettatore e sofferenza in borghese. L’obiettivo è chiarissimo: ci sta provando e ci proverà. Anche ieri ha lavorato a Castel Volturno con l’altro infortunato Folorunsho – e oggi alla ripresa se ne saprà di più. L’operazione Lobo è partita. Insieme al countdown.

Lobotka, il Barcellona lo segue ancora. Ha attirato le attenzioni di Hansi Flick

Lobotka torna nel mirino del Barcellona. Il centrocampista del Napoli piaceva già a Xavi l’anno scorso quando era stato accostato al club spagnoli. Il Mundo Deportivo lo considerava uno dei migliori centrocampisti. A marzo il suo agente, Branislav Jarusek, approfittando dei complimenti dell’allenatore ne discusse con Deco (ds del Barcellona).

Lobotka torna di prepotenza, avrebbe attirato l’attenzione del nuovo tecnico del Barcellona, Hansi Flick,

Scrive Tuttomercatoweb:

“Il Barcellona continua a seguire con attenzione Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli. Nella passata stagione Xavi lo aveva chiesto come rinforzo per la mediana, idea che era sfumata prima con l’annuncio dell’addio, poi con l’esonero del tecnico catalano quando Laporta era riuscito a convincerlo a restare. Le ottime prestazioni dello slovacco in questa stagione hanno attirato le attenzioni di Hansi Flick, nuovo allenatore del Barça, anche in virtù delle relazioni ottime degli emissari. Nelle ultime settimane è stato visionato più volte e c’è la convinzione sia l’innesto giusto per la mediana”.

Se a marzo il prezzo il Napoli aveva calcolato il prezzo del centrocampista intorno ai 50 milioni, la valutazione dello slovacco oggi è di circa 30-35 milioni.

ilnapolista © riproduzione riservata