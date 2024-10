Lobotka accostato al Barcellona: “ha l’esperienza e la qualità giusta” (Mundo Deportivo)

Ha solo lo svantaggio che Xavi (che lo ha elogiato) non sarà più sulla panchina blaugrana e ha un contratto col Napoli fino al 2027.

«Ci saranno uno o due acquisti per la prossima stagione, che saranno utili alla squadra». Questo ha detto Joan Laporta, presidente del Barcellona, in un’intervista a Mundo Deportivo. Tra i nomi accostati ai blaugrana c’è anche quello di Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli di cui Xavi ha parlato benissimo prima di affrontare gli azzurri in Champions.

Lobotka ha le qualità per giocare nel Barcellona

Il quotidiano scrive sullo slovacco:

Vuole giocare nel Barça, lo ha rivelato nelle ultime ore. Il suo agente, Branislav Jarusek, ha approfittato dei complimenti dell’allenatore per discuterne con Deco (ds del Barcellona). Oltre alle parole di Xavi, la sua esperienza (29 anni) e la sua qualità sono un vantaggio, così come la conoscenza del campionato spagnolo, visto che ha giocato nel Celta Vigo. Ha come fattore contro solamente il fatto che in panchina la prossima stagione non ci sarà più Xavi; in più ha un contratto fino al 2027 con il Napoli. [il Barcellona non sa ancora quanto può permettersi di spendere nel calciomercato, vista la tragica situazione del fair play finanziario].

«Se arriverà un’altra offerta irrinunciabile, la valuteremo col club. Ha quasi 30 anni, non gliene restano molti da professionista. Gli piacerebbe giocare in un club che lotta per vincere la Champions League. Ne abbiamo parlato con Deco, il Barcellona lo prenderebbe, ma dovrebbero succedere prima tante cose. Stanislav mi ha girato uno screenshot delle dichiarazioni di Xavi, io gliene ho girato uno di tutte le volte in cui abbiamo parlato di lui perché Xavi mi chiede spesso di Lobotka».

«Secondo De Laurentiis i giocatori che hanno vinto lo Scudetto l’anno scorso avrebbero potuto rivincerlo con qualsiasi altro allenatore. Calzona meritava la panchina del Napoli ancor prima che diventasse commissario tecnico della Slovacchia, ma il presidente ha scelto Rudi Garcia».

