Riposeranno Bastoni, Thuram, Dimarco, Mkhitaryan e Barella. In panchina anche Acerbi che domenica sera aspetta Lukaku

L’Inter pensa al Napoli, Inzaghi fa maxi turn-over con l’Arsenal, ne cambia cinque (Corsport)

Inzaghi pensa più al Napoli che all’Arsenal. In Champions non è decisiva e stasera a San Siro dovrebbe mandare in campo una squadra con cinque cambi rispetto al Venezia. Riposeranno Bastoni, Thuram, Dimarco, Mkhitaryan e Barella.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport.

In bilico tra Arsenal e Napoli. A parole, la garanzia è che forze e pensieri, questa sera, saranno tutti dedicati ai Gunners. Inevitabile, però, che le scelte non potranno totalmente prescindere dalla sfida con i partenopei. Se non altro perché le energie, fisiche e mentali, devono essere gestite e amministrate. Non avrebbe senso, infatti, consumarle tutte in Champions, per poi ritrovarsi a secco domenica sera, nello scontro diretto con i primi in classifica, da affrontare con la possibilità di sorpasso. Tutto questo per dire che, rispetto alla gara con il Venezia, quando in campo andarono quasi tutti i titolari, contro l’Arsenal ci saranno una serie di cambi e rotazioni.

Inter, Taremi al fianco di Lautaro

Ma su chi potrà contare Lautaro al suo fianco? In base alle prove effettuate ieri, esiste la candidatura forte di Taremi. Che, curiosamente, a differenza dell’argentino è sempre partito dall’inizio in Europa.

Acerbi è destinato a partire ancora in panchina. Con la prospettiva, però, di tornare con il

Napoli, in modo da prendersi cura di Lukaku. Senza Bastoni, a sinistra toccherebbe ancora a Bisseck. Che potrebbe non trovarsi al fianco, in fascia, Dimarco, ma Darmian. Il mancino milanese è fondamentale e probabilmente il miglior nerazzurro di questo inizio, ma è anche tra gli elementi che hanno più bisogno di riposare. Al pari di Mkhitaryan e Barella, peraltro, che potrebbero lasciare il posto, rispettivamente, a Zielinski e Frattesi. Con in mezzo Calhanoglu, al rientro dal 1′. Se le indicazioni dovessero trovare conferma, si arriverebbe a 5 cambi rispetto al Venezia.

ilnapolista © riproduzione riservata