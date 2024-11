Inzaghi: «Solo l’Inter ha avuto Milan, Juventus e Napoli sempre dopo le partite di Champions»

In conferenza: «Solo l’Inter ha sempre trovato una partita impegnativa. Domenica abbiamo speso di più rispetto a Empoli»

Domenica il big match della Serie A tra Inter e Napoli, la prima della classe contro la seconda. L’ex Conte contro Inzaghi. Insomma una sfida decisamente impegnativa per entrambe le squadre. Prima però l’Inter è impegnata in Champions. Oggi in conferenza stampa, il tecnico dell’Inter Inzaghi ha presentato la sfida contro l’Arsenal. Durante la conferenza, però, non è mancata una stoccata contro la Lega e il calendario del campionato.

Per Inzaghi, l’Inter è penalizzata dal calendario perché dopo ogni partita di Champions è chiamata ad affrontare una big del campionato italiano.

Inzaghi: «Solo l’Inter ha sempre trovato una partita impegnativa dopo la Champions»

Finora turnover maggiore in Champions League. Se non si perde contro l’Arsenal le possibilità di andare agli ottavi di finale sono concrete, è possibile comunque un robusto turnover?

«Robusto non penso, io sto ragionando partita dopo partita. Purtroppo abbiamo avuto Milan, Juventus e Napoli sempre dopo le partite di Champions: solo l’Inter ha sempre trovato una partita impegnativa, è sempre successo dopo la Champions. Noi a Empoli siamo rimasti in superiorità numerica e quindi non abbiamo speso tantissimo a livello di energie, prima del Venezia avevo tanti giocatori assenti per le tante partite ravvicinate. Calhanoglu, Zielinski, Asllani: tutti ci hanno creato delle problematiche. Domenica abbiamo speso di più rispetto a Empoli, ma stamani i ragazzi avevano recuperato comunque abbastanza bene, ma ho fatto un allenamento più al video che in campo».

ilnapolista © riproduzione riservata