Icardi si rompe i legamenti del crociato e del menisco ma non si abbatte: «Torno presto»

«Starò via per qualche mese» scrive, ma per lui la stagione è finita. Tanti i messaggi di pronta guarigione, tra cui anche l’Inter.

Infortunio al ginocchio destro per l’ex Inter Mauro Icardi: l’attaccante argentino del Galatasaray è uscito in barella nel corso della gara di Europa League contro il Tottenham, vinta per 3-2 grazie alla doppietta di Osimhen. Gli esami hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e la rottura del menisco di Icardi.

Stagione finita, quindi, per l’argentino, che ha ricevuto gli auguri del suo club:

“Guarisci presto, sappiamo che tornerai più forte di prima!“.

Grave infortunio per Icardi: «Dovrò stare fuori qualche mese»

Su Instagram Maurito scrive:

“Buongiorno, dopo aver effettuato gli studi stamattina è stata confermata la notizia peggiore. Rottura dei legamenti crociati e del menisco. È tempo di stare via per qualche mese, con un sorriso, lavorando sodo e tornando migliori. Auguro una stagione ricca di traguardi e successi ai miei compagni di squadra e all’intera famiglia del Galatasaray. Grazie a tutti coloro che si sono preoccupati e sono vicini in questo momento. Un bacio a tutti, torno presto”.

Nonostante i trascorsi burrascosi, arrivano gli auguri di pronta guarigione anche da parte dell’Inter:

Ne scrive il Corriere dello Sport:

Il suo arrivo a Istanbul ha fatto rumore, tanto che qualcuno ha invocato il silenzio. E quel qualcuno si chiama Mauro Icardi, fino a qualche giorno fa indiscutibilmente il centravanti titolare del Galatasaray. Ebbene, con l’infortunio di Maurito, ora quel ruolo passa a Victor Osimhen, ma piuttosto che dare il benvenuto al suo nuovo compagno di squadra l’argentino ha voluto zittire chissà chi con un messaggio particolarmente ambiguo su Instagram: «Il Leone domina in silenzio, mentre i cani abbaiano per attirare l’attenzione» ha scritto l’argentino, postando una foto del suo volto a mo’ di leone, quello che ha tatuato – enorme – in petto, pronto in questo caso a sfidare o a convivere pacificamente con la “Super Aquila” Osimhen. Infortunato, l’ex Inter e Psg tornerà a fine ottobre, ma ha voluto mettere in chiaro quelle che secondo lui sono le gerarchie nella squadra che ha portato a vincere gli ultimi due campionati in Turchia. Per evitare gelosie, l’allenatore Okan Buruk ha già messo le mani avanti, prospettando un modulo a due punte: Victor e Maurito.

