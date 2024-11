De Zerbi ha scioccato i giocatori del Marsiglia: ha mostrato loro il contratto dello United che lui ha rifiutato

L’Equipe. Prima della partita col Brest, il 17 agosto. Ha detto: «Ho messo la mia passione davanti ai soldi»

La sconfitta del Marsiglia contro l’Auxerre ha fatto arrabbiare non poco De Zerbi, che nello spogliatoio si è lasciato andare a una lunga sfuriata contro i suoi giocatori.

Il tecnico italiano ha ricordato ai suoi uomini che non è lì per soldi e, nel raccontarlo, l’Equipe svela che De Zerbi qualche mese fa ha mostrato allo spogliatoio il contratto che il Manchester United gli ha offerto.

Scrive l’Equipe:

“A Brest il 17 agosto, durante la chiacchierata pre-partita, aveva già sconvolto il suo gruppo. La prima giornata di Ligue 1, l’ex allenatore del Brighton era sveglio come un cuculo, e ha detto ai suoi uomini il suo mantra: «Il calcio è la mia vita»”.

Il giornale francese spiega che De Zerbi ha mostrato su uno schermo il contratto che gli è stato offerto.

“I giocatori si strofinano gli occhi, un logo, quello del Manchester United. Poi scorrono le immagini, quelle di un documento legale, le cifre sono sfocate, ma il logo dei Red Devils è ovunque. «Questo è il contratto che mi hanno offerto, un contratto per diverse stagioni, con lo stipendio che potete immaginare», commenta De Zerbi. «È lì che non sono andato, perché ho messo la mia passione davanti ai soldi. Sono venuto a Marsiglia per la mia passione». Galvanizzato, il Marsiglia è partito con un fragoroso 5-1 al Francis-Le Blé. Ma questa passione egoistica può reggere per tutta la durata del famoso progetto triennale?

