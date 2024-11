De Zerbi furioso nello spogliatoio del Marsiglia: «Mi avete umiliato. Vi sono mancate le palle» (L’Equipe)

Dopo la sconfitta con l’Auxerre. Ha anche ricordato che non è lì per lo stipendio: «Il calcio è la mia vita. Non sono venuto qui per i soldi»

De Zerbi ha preso la sconfitta del suo Marsiglia contro l’Auxerre molto male. Il tecnico italiano, che davanti ai media si è detto pronto a lasciare la panchina se fosse stato necessario, ha ripreso duramente i suoi giocatori nello spogliatoio.

L’Equipe racconta:

“L’allenatore italiano ha trascorso più di venti minuti nell’intimità dello spogliatoio a rimproverare la sua squadra. Era una questione di “palle” e di “soldi”. Le prime sono mancate, secondo De Zerbi, che ha espresso la sua immensa irritazione: «Mi avete umiliato, avete umiliato la nostra società davanti ai nostri tifosi», ha urlato. «Vi sono mancate le palle!».

De Zerbi ha poi rivolto la sua attenzione a un uomo, il capitano Leonardo Balerdi: «Ti mancano le palle», ha detto l’italiano al difensore argentino. Balerdi si presenta poco dopo in zona mista e dice, con un linguaggio più educato: «Non è colpa dell’allenatore, ma di noi giocatori», dice l’argentino”.

“«Il calcio è la mia vita. E Medhi Benatia lo sa, Pablo Longoria lo sa, non sono venuto qui per i soldi». Lo ha ripetuto in conferenza stampa, davanti a un pubblico sbalordito“.

La posizione di De Zerbi al Marsiglia non è in discussione (Rmc Sport)

Il Marsiglia di De Zerbi ha subito una pesante sconfitta contro l’Auxerre in casa.

Hanno fatto scalpore le dichiarazioni del tecnico italiano che, dopo la partita, si è detto pronto a lasciare la panchina se necessario.

Ma, secondo quanto riporta Rmc Sport, “all’interno dell’ambiente non c’è alcun dibattito. La dirigenza del Marsiglia ha piena fiducia nel suo allenatore e si scaglia contro la mancanza di carattere dei giocatori. I dirigenti vedono in questa dichiarazione la prova che si tratta di un uomo appassionato che vive e respira il calcio“.

