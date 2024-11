Conte: «Kvaratskhelia era deluso perché ha avuto due chance importanti per fare gol, ha solo 23 anni»

In conferenza: «Ha voglia di crescere, lo vede bello sul pezzo, molto determinato. Vedo un calciatore che ha voglia di migliorarsi, così come gli altri»

In conferenza Conte ha parlato del georgiano Kvaratskhelia che domenica dopo la sostituzione contro la Roma ha mostrato evidente insoddisfazione, soprattutto con sé stesso.

«Kvara era deluso perché ha avuto due chance importanti per fare gol, avremmo avuto più tranquillità. Ha voglia di crescere, ha solo 23 anni, lo vede bello sul pezzo, molto determinato. Vedo un calciatore che ha voglia di migliorarsi, così come gli altri. Quando vedo questo, sono molto sereno. È un bravo ragazzo che ha capito che può crescere tanto».

Kvara sperava di voltare pagina subito con la Roma, ma nella ripresa è apparso un po’ stanco tanto che Conte ha dato spazio a Neres, apparso in netta crescita e molto vicino al gol del 2-0. Kvaratskhelia adesso punta al Torino per contribuire alla vittoria e restare in vetta alla classifica. Il presente è rigorosamente azzurro, l’obiettivo ambizioso è quello di provare a vincere di nuovo lo scudetto, il futuro – invece – è tutto da decifrare. L’accordo per il rinnovo del contratto non è stato trovato: resta la distanza tra le parti, soprattutto sull’entità della clausola rescissoria. L’entourage di Kvara la vuole attorno agli 80 milioni di euro, il Napoli sopra i 100 milioni (120 milioni) e quindi la situazione è in stand-by.

Al momento non è in calendario un nuovo incontro con Mamuka Jugeli, procuratore del 23enne di Tbilisi, e la dirigenza azzurra dopo l’ultimo summit, datato fine ottobre, con il direttore sportivo Manna. La questione può sbloccarsi in qualsiasi momento, ma senza colpi di scena – che non vanno mai esclusi – le parti potrebbero ritrovarsi al termine della stagione per concordare la decisione definitiva. Senza rinnovo, la partenza di Kvaratskhelia è un’ipotesi da considerare: oltre al Barcellona, si è iscritto alla lista dei pretendenti pure il Manchester United, alla ricerca di un esterno offensivo di livello.

