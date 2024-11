Il Manchester United piomba su Kvaratskhelia, pronto un contratto di cinque anni a 8 milioni netti (Gazzetta)

Un contratto che prevede anche bonus facilmente raggiungibili, in linea con quanto offerta dal Psg in estate. Il Napoli vuole rinnovare, ma a oggi non c’è accordo

Il Manchester United piomba su Kvaratskhelia, pronto un contratto di cinque anni a 8 milioni netti. Lo scrive Sportmediaset.

Lo United ha pronto un contratto da 8 milioni netti a stagione per Kvaratskhelia

Ecco cosa scrive Sportmediaset:

La Premier League piomba su Kvaratskhelia e a fare sul serio è il Manchester United. Che cerca una punta esterna (il modulo preferito del nuovo allenatore Amorim è il 3-4-3). United pronto a tentare il georgiano con un contratto di cinque anni a 8 milioni netti a stagione più uno di bonus facilmente raggiungibili. Un’offerta economicamente in linea con quella estiva fatta per venire, al procuratore del georgiano, dal Psg da 10 milioni.

L’idea del Napoli è quella di rinnovare e andare avanti insieme, ma a oggi non c’è accordo tra le parti. Il club del Presidente De Laurentiis ha già presentato la sua proposta da 6 milioni, bonus compresi e oltre quella soglia non intende spingersi (ci sono da rispettare parametri finanziari perché il bilancio sia sempre in attivo e virtuoso), mentre come detto lo United offre 3 milioni in più.

Manna: «Vogliamo premiare il percorso di Kvara nel Napoli»

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto nel corso del Social Football Summit. Tra i tanti temi toccati, si è soffermato in particolare sul rinnovo di Kvaratskhelia.

Ecco cosa ha affermato il ds Manna sul calciatore georgiano: «Noi vogliamo premiare il suo percorso nel Napoli. Lui comunque ha altri due anni con noi. Dobbiamo trovare l’accordo su ogni punto. Ne abbiamo già parlato e se non si sbloccherà ne riparleremo a fine stagione. Siamo d’accordo con il calciatore di non far distrarci dal campo». Ha riferito inoltre sui possibili movimenti di gennaio: «Stiamo sempre attenti per migliorare la rosa attuale. Coglieremo se ci dovessero essere le occasioni giuste. Va detto che comunque abbiamo investito molto. Le cose vanno fatte con un senso logico».

