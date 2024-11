Anche i bookmakers iniziano a crederci: Napoli vincitore dello scudetto dato a 4

A giugno, dopo l’annuncio di Conte allenatore del Napoli, la quota è crollata da 10 a 6 in meno di un mese. Ora arriva addirittura a 2.25 su Betway

L’effetto Conte non si esaurisce. Anzi, adesso è suffragato anche dai risultati. In termini di scontri diretti, il Napoli ha perso fin qui solo quello con l’Atalanta. Per il resto due pareggi contro Juve e Inter (entrambi fuori casa) e la vittoria contro il Milan a San Siro. Anche per i bookmakers qualcosa vorrà dire. Così crollano ancora le quote scudetto.

Il Napoli e lo scudetto: per i bookmakers si può fare

Secondo i dati forniti da Tuttomercatoweb, l’Inter resta la favorita dei principali siti di scommesse. Sorprende però che le quote del Napoli, se confrontate con quelle di inizio campionato, crollino ulteriormente.

“La cura Antonio Conte sembra dare i suoi frutti. Infatti le quote vincente Serie A del Napoli oscillano tra il 4.00 di LeoVegas al 3.50 di Admiralbet, Betsson, e Netbet. 2.25 per Betway, segno di come gli Azzurri sembrino tra i principali indiziati alla vittoria del campionato“.

A giugno il solo annuncio di Conte nuovo allenatore del Napoli aveva drasticamente abbassato le quote.

“Effetto Conte. Dopo la crisi di quest’anno persino i bookmakers cedono al fascino dell’allenatore vincente e rimettono il Napoli in scia scudetto. Appena dato l’annuncio sono crollate le quote per la vittoria del del campionato prossimo“, scrivevamo il 5 giugno.

“La quota è crollata da 10 a 6 in meno di un mese su Planetwin365. Su Snai però prevale sempre il bis dell’Inter, offerto a 1,65 in vantaggio sulla Juventus, data a 4, con il Milan, ora a 7,50, sorpassata in lavagna proprio dal Napoli di Conte“.

