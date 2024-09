Il Napoli scommette su Conte e subito crollano le quote scudetto

L’effetto Conte anche per i bookmakers, che ora “bancano” lo scudetto del Napoli a 6. Un mese fa la quota era 10

Effetto Conte. Dopo la crisi di quest’anno persino i bookmakers cedono al fascino dell’allenatore vincente e rimettono il Napoli in scia scudetto. Appena dato l’annuncio sono crollate le quote per la vittoria del del campionato prossimo.

La quota è crollata da 10 a 6 in meno di un mese su Planetwin365. Su Snai però prevale sempre il bis dell’Inter, offerto a 1,65 in vantaggio sulla Juventus, data a 4, con il Milan, ora a 7,50, sorpassata in lavagna proprio dal Napoli di Conte.

ilnapolista © riproduzione riservata