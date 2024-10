Tifosi inferociti contro CR7: «Non vinceremo mai niente finché c’è Ronaldo». VIDEO

Dopo il rigore sbagliato dal portoghese i tifosi sono insorti: «Abbiamo perso per colpa di Cristiano. Non c’è nessuno che lo sbatte fuori»

Cristiano Ronaldo continua a mettere da parte gol nella sua esperienza araba all‘Al Nassr, è a quota 50, eppure basta un passo falso per vedere traballare la sua posizione.

Il rigore sbagliato al 96′ da Cristiano Ronaldo nel match degli ottavi di Coppa d’Arabia Saudita contro l’Al Taawon, con tanto di bambino centrato in pieno in curva e mandato al tappeto, ha fatto esplodere la rabbia dei tifosi.

Fuori Ronaldo!

In un video virale sui social si vede un tifoso particolarmente accalorato inveire contro CR7

“L’Al Nassr non vincerà niente finché c’è Ronaldo! Non c’è nessuno che lo sbatte fuori dal club, non vinceremo niente! Guardate la partita di oggi, come si è trascinato per il campo, ha voluto battere le punizioni e le ha sprecate, ha sprecato un rigore, ha 40 anni! Non posso biasimarlo, grazie Ronaldo…”.

Con la sua squadra sotto di un gol per la rete realizzata al 71′ da Al Ahmad, in pieno recupero, Cristiano Ronaldo ha avuto una grande occasione per riportare il risultato in parità ed evitare la cocente eliminazione. Ma ha clamorosamente sbagliato con il tiro che è finito sopra la traversa andando poi a colpire in pieno volto un bambino.

Le critiche non si sono risparmiate: “Abbiamo perso per colpa di Cristiano è uno specialista nei rigori e li tira in questo modo…”. “La prima cosa è il rigore sbagliato da Cristiano”, “Cristiano bye bye”.

