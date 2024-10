Ecco perché Ronaldo non ha vinto il premio Gerd Müller nonostante tutti i suoi gol

Ronaldo ha realizzato 57 reti (50 con l’Al-Nassr e 7 col Portogallo) contro le 52 di Kane e Mbappé, ma da regolamento non vengono presi in considerazione i gol fatti fuori dal contesto europeo

Rodri ha vinto il Pallone d’Oro, che fino a ieri sarebbe invece dovuto andare a Vincius Jr. secondo tuta la stampa internazionale. Nella lunga serie di premi assegnati da France Football c’è stato il premio Gerd Müller, per l’attaccante con più gol della stagione, che è stato assegnato a Kane e Mbappé, autori di 52 gol stagionali. Numeri eccezionali, ma c’è un attaccante che nella stagione passata ne ha realizzati di più e cioè Cristiano Ronaldo che di sicuro sarà rammaricato, ma se il portoghese non ha vinto c’è un motivo preciso.

Kane e Mbappé vincono il Premio Gerd Müller

Il premio è intitolato a uno dei più grandi bomber della storia, che è venuto a mancare nel 2021. È stato vinto prima da Lewandowski (due volte) e poi da Haaland. Quest’anno, come dicevamo hanno vinto Mbappé e Kane che hanno avuto una clamorosa parità totale. 52 gol a testa nel 2023-2024. Entrambi ne hanno segnati 44 con il club (Bayern e PSG) e 8 con la nazionale. 36 gol in Bundesliga per Kane, 27 in Ligue 1, 8 gol a testa in Champions League, con le reti in Coppa di Francia il francese si è messo in parità.

Il riconoscimento infatti a differenza della Scarpa d’Oro viene assegnato sommando tutti i gol realizzati nell’ultima stagione. Quindi oltre a quelli con i club, in tutte le competizioni, anche quelli con la rispettiva nazionale.

Ronaldo ha fatto più gol

Cristiano Ronaldo ha segnato più gol di entrambi nella stagione 2023-2024, 50 gol con l’Al-Nassr nella passata stagione, ai quali vanno aggiunti i 7 siglati con la Nazionale del Portogallo. Cosa ha penalizzato Ronaldo? Che vengono presi in considerazione solo i gol realizzati nel contesto europeo, tra campionati e coppe, oltre a quelli con le Nazionali.

ilnapolista © riproduzione riservata