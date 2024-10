Simeone, De Laurentiis chiede 15 milioni. Nessuno sconto a Cairo (Tuttosport)

Nemmeno Cairo aveva fatto sconti su Buongiorno. Qualche contatto c’è già stato ma senza i 15 milioni, l’argentino non si muove da Napoli

Su Tuttosport si parla dell’emergenza attaccanti che ha colpito il Torino dopo l’infortunio di Zapata. Da tempo si parla di Simeone, attaccante del Napoli, come possibile obiettivo. Oggi sul quotidiano si legge di primi contatti tra le società e del prezzo fissato da De Laurentiis

Se Cairo non sborsa la cifra richiesta, Simeone non si muove da Napoli

Scrive Tuttosport:

Paolo Vanoli è bravo, ma non può fare miracoli. Al tecnico piace molto Giovanni Simeone, attaccante di riserva a Napoli, giocatore che in passato ha fatto molti gol in campionato. De Laurentiis e Conte sono disposti a cederlo, ma il produttore cinematografico chiede 15 milioni e non intende fare sconti, soprattutto a Cairo che a sua volta non gli aveva fatto sconti su Buongiorno. Il Toro ci proverà. Qualche contatto è già stato allacciato, ma alla fine se i dirigenti granata non tireranno fuori la somma che ha chiesto De Laurentiis, non se ne farà niente.

Il Torino ha offerto 10 milioni. Può arrivare anche in prestito con obbligo di riscatto (Tuttosport)

Giovanni Simeone del Napoli è in pole per sostituire al Torino Duvan Zapata, che sarà fuori dal campo per infortunio fino a fine stagione. Tuttosport scrive nell’edizione odierna:

10 milioni: questa è la cifra che il Toro pensa di stanziare per arrivare a Simeone, che a Napoli fa la riserva della riserva (Raspadori). Il figlio del Cholo, a parte Napoli, in campionato ha sempre segnato tanto: 12 gol col Genoa, 20 con la Fiorentina, 18 col Cagliari, 17 a Verona. Già nell’ultimo mercato De Laurentiis l’avrebbe ceduto se non gli fosse scoppiata la grana Osimhen e in quel periodo Lukaku sembrava lontano. Adesso non c’è più posto per Simeone.

Anche il calciatore aveva chiesto di essere ceduto per trovare spazio. Accetterebbe con entusiasmo il trasferimento al Toro, che lo metterebbe al centro del progetto. E il fatto che il club granata l’abbia cercato in passato è una spinta in più per lui per accettare.

