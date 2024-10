Simeone, il Torino offre 10 milioni. Può arrivare anche in prestito con obbligo di riscatto (Tuttosport)

L’argentino è in pole per sostituire Zapata infortunato. De Laurentiis chiede 15 milioni.

Giovanni Simeone del Napoli è in pole per sostituire al Torino Duvan Zapata, che sarà fuori dal campo per infortunio fino a fine stagione.

Tuttosport scrive nell’edizione odierna:

10 milioni: questa è la cifra che il Toro pensa di stanziare per arrivare a Simeone, che a Napoli fa la riserva della riserva (Raspadori). Il figlio del Cholo, a parte Napoli, in campionato ha sempre segnato tanto: 12 gol col Genoa, 20 con la Fiorentina, 18 col Cagliari, 17 a Verona. Già nell’ultimo mercato De Laurentiis l’avrebbe ceduto se non gli fosse scoppiata la grana Osimhen e in quel periodo Lukaku sembrava lontano. Adesso non c’è più posto per Simeone.

Anche il calciatore aveva chiesto di essere ceduto per trovare spazio. Accetterebbe con entusiasmo il trasferimento al Toro, che lo metterebbe al centro del progetto. E il fatto che il club granata l’abbia cercato in passato è una spinta in più per lui per accettare.

De Laurentiis chiede 15 milioni per l’argentino:

I granata sono disposti ad arrivare a 10, ma prima proporranno un prestito con diritto di riscatto. Si potrebbe però anche prendere in considerazione di optare per un obbligo a determinate condizioni.

Zapata dovrà restare fermo fino al termine della stagione. Contro l’Inter si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e due menischi. È una diagnosi terribile per il bomber di 33 anni e mezzo che a questo punto fa calare anche un punto interrogativo sulla sua carriera. Nei prossimi giorni sarà operato e poi comincerà il lungo percorso di riabilitazione: durerà 7/8 mesi. Alla riapertura del calciomercato mancano tre mesi e undici partite, tanto tempo. L’idea è resistere, per poi cercare qualcosa da spendere anche per il futuro: Simeone del Napoli è tornato un obiettivo.

