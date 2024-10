Agitatissimi i senatori. Una lite furiosa, alcuni testimoni raccontano anche di un contatto fisico tra allenatore e giocatore

Roma, a Firenze scontro durissimo tra Juric e Mancini, si parla anche di scontro fisico (CorSport)

Con molta probabilità il 5-1 subito a Firenze sarò fatale per Juric che, così, diventerà il secondo allenatore ad essere esonerato dalla Roma nella stessa stagione. Tra l’altro, secondo quando riporta il Corriere dello Sport, il rapporto tra squadra e allenatore è ormai rotto. Al termine di Fiorentina-Roma, negli spogliatoi del Franchi sono volate parole grosse tra il mister e i senatori della squadra.

Ivan Juric e Gianluca Mancini hanno litigato furiosamente

Scrive il Corriere dello Sport:

Uno scontro durissimo, senza esclusione di colpi. Ivan Juric e Gianluca Mancini hanno litigato furiosamente durante l’intervallo di Fiorentina-Roma. L’episodio è avvenuto davanti a tanti testimoni, che raccontano anche di un contatto fisico tra allenatore e giocatore.

A seguito della lite Mancini, che è stato sostituito da Baldanzi, non è più salito in panchina per assistere al secondo tempo, così come l’amico inseparabile Cristante che Juric aveva tolto insieme ad Angeliño dopo 32 minuti.

A Roma il clima è ormai irrespirabile

In mattinata il racconto era diverso:

A Firenze, negli spogliatoi, sono volate parole grosse dopo la terribile sconfitta. Squadra contro allenatore. Agitatissimi erano i senatori, nella serata in cui Cristante è stato sostituito dopo mezz’ora e Mancini durante l’intervallo. La situazione è precipitata, il clima è ormai irrespirabile.

Dalla società smentiscono la possibilità di un dietrofront, e quindi il grande ritorno. La proprietà dunque cercherebbe un altro profilo, nel caso. E c’è già un nome che circola a Trigoria: Roberto Mancini, che ha appena concluso l’esperienza da ct dell’Arabia Saudita

Juric verso l’esonero. Difficile il ritorno di De Rossi, i Friedkin pensano a uno fra Ranieri, Allegri o Mancini

ilnapolista © riproduzione riservata