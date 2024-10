Roma, Juric verso l’esonero. Difficile il ritorno di De Rossi, i Friedkin pensano a uno fra Ranieri, Allegri o Mancini

Non solo il ritorno di De Rossi come opzione più logica, ma c’è la possibilità di scelte di rottura. Tra i papabili successori di Juric anche Ballardini

La resa della Roma al Franchi, incondizionata. Una sconfitta per 5-1 che potrebbe decretare l’addio di Juric. E ancora un altro cambio in panchina. La soluzione più logica sarebbe il richiamo di De Rossi che ha ancora un contratto di tre anni. Ma con i Friedkin nulla è mai scontato e ogni loro azione segue una logica difficile da interpretare. E così da Sportmediaset e da Repubblica escono i nomi di altri possibili sostituti di Juric.

De Rossi la soluzione più semplice, ma attenzione alle soluzioni di rottura

Sportmediaset scrive:

“Intanto il club riflette su Juric, che sembra avere le ore contate. Oltre alla soluzione De Rossi, che sembra la più semplice (è ancora a libro paga, sarebbe riaccolto a braccia aperte dallo spogliatoio ed è amato dai tifosi), i Friedkin potrebbero anche ragionare su scelte di rottura. La prima, se si decidesse per un traghettatore, porta a Claudio Ranieri, cuore giallorosso, che recentemente ha detto di non vedere l’ora di tornare ad allenare. Le altre due, abbastanza clamorose, rilancerebbero le ambizioni ad alti livelli: Massimiliano Allegri, che già in passato era stato cercato dai giallorossi, e addirittura Roberto Mancini, fresco di divorzio dall’Arabia Saudita che però ha una forte impronta biancoceleste avendo giocato e allenato la Lazio”.

Già Repubblica questa mattina ha anticipato nomi diversi rispetto al campione del mondo 2006:

“Ma tra Juric e la Roma è evidente. Il momento di decidere e andare oltre è arrivato per una dirigenza letteralmente allo sbando. Che sia il ritorno di De Rossi, che sia il grande sogno Allegri, la suggestione Mancini o se telefonando risponde Ballardini (che ieri sera era al Franchi), il momento è ora“.

