Roma, Mancini e Cristante non sono tornati in panchina dopo le sostituzioni (Dazn)

I due calciatori che sono stati sostituiti da Juric, non sono poi tornati in panchina, non si sono più visti

A Dazn fanno notare che dopo la sostituzione, nel secondo tempo né Cristante né Mancini sono tornati in panchina.

Post-partita piuttosto caldo. La situazione imbarazzante è sotto gli occhi di tutti e a Dazn lo hanno fatto notare sia Stramaccioni sia Balzaretti.

A Roma ci sono riusciti a fare fuori Juric. La squadra assiste al 5-1 della Fiorentina

Fiorentina-Roma 5-1. Partita da mostrare nelle scuole calcio per far vedere com’è che non ci si comporta su un campo di calcio. La difesa della Roma si è puntualmente aperta agli attacchi della Fiorentina come davanti a Mosé. Raramente si è visto su un campo di calcio quello che si è visto questa sera a Firenze. Dove i giallorossi sono riusciti a subire due gol dopo 17 minuti. Juric, il povero Juric, ha provato a sottrarsi al destino con due sostituzioni attorno alla mezz’ora. Evidente segnale che il campo stava mostrando qualcosa di anomalo. Fuori Cristante e Angelino, dentro Koné e Zalewski. Non a caso, è proprio Koné a segnare il 2-1 sette minuti dopo. A questo punto va in scena il delitto perfetto. Due minuti e la Fiorentina è liberissima di entrare in area e di segnare il 3-1 a porta vuota. Uno spettacolo raramente visto sui campi di Serie A.

Nella ripresa è andata persino peggio. Difesa sempre di burro. La Fiorentina ha continuato a segnare con facilità irrisoria, come se davanti avesse una squadra di scapoli e ammogliati. La Roma ha chiuso anche in dieci uomini per l’espulsione di Hermoso.

Il delitto è riuscito, ma è stato tutt’altro che perfetto. Juric adesso sarà esonerato e l’ambiente potrà festeggiare. Magari col ritorno di De Rossi (anche se in tribuna c’era Ballardini). La proprietà giallorossa è allo sbando. È nelle mani di calciatori che da anni decidono il destino degli allenatori.

Dazn mostra le immagini del mancato ritorno in panchina dopo la sostituzione nel primo tempo di Gianluca #Mancini e Bryan #Cristante. I 2 non hanno fatto più ritorno in campo in seguito al doppio cambio. Il segnale di come Ivan #Juric non abbia in mano lo spogliatoio dell’#ASRoma pic.twitter.com/60mlxBGAhN — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 27, 2024

