Quello che sta accadendo in questi giorni alla Roma è puro surrealismo kafkiano (Footmercato)

Dalla Francia il calcio italiano sembra un circo: Zamparini, il Parma, De Laurentiis e la Roma. “Se c’è un campionato che regala storie pazzesche è la Serie A”

Il calcio italiano è motivo di intrattenimento anche all’estero. Non tanto per meriti sportivi, quanto per l’alto spessore tragicomico dei suoi protagonisti. Dalla Francia ci ridono dietro e il caso della Roma è solo l’ultimo di una lunga serie. Juric rischia infatti di essere esonerato lasciando il posto (rullo di tamburi) a De Rossi, di nuovo. Per Footmercato è puro “surrealismo kafkiano“.

Il calcio italiano visto dall’estero: un circo

Scrive Footmercato:

“In Italia, il calcio è elevato al rango di arte e il pallone assume le sembianze di una figura romantica. Ma ci sono alcune storie eccentriche degne di nota. Ricordiamo Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, che ha annunciato la vendita del club a miliardari sauditi, promettendo un investimento di 5 miliardi di euro, durante una conferenza stampa alla presenza di tre attori pagati per interpretare finti sceicchi sauditi davanti ai giornalisti. O nel 2014 quando la capolista Parma venne esclusa dall’Europa League dopo aver confuso la scadenza per il pagamento delle tasse in Italia (30/06) con quella della Uefa (31/03). Ma anche (qua è un tuffo nel trapassato, ndr) Aurelio De Laurentiis che insulta i vertici della Lega all’annuncio del calendario ufficiale del campionato prima di fuggire in Vespa guidata da un tifoso napoletano“.

“Avrete capito che se c’è un campionato che ci regala storie pazzesche su cui dormire, è la Serie A“. Dovere, cari francesi. Non ringraziateci.

Chiamare un terzo allenatore per la Roma sarebbe una follia finanziaria

Tornando alla Roma, “quello che sta accadendo in questi giorni è surrealismo kafkiano“. Evitiamo di ricordare l’antefatto. Stando alla più stretta attualità, Juric dopo meno di un mese e 7 punti conquistati su 9 è a rischio.

“La sconfitta contro gli svedesi dell’Elfsborg in Europa League ha riacceso le proteste dei tifosi della Roma, già infuriati dopo l’esonero di De Rossi. Hanno addirittura minacciato alcuni dirigenti. Con l’uscita di Lina Souloukou, presidente e direttore generale, è possibile una retromarcia che è stata proprio all’origine della decisione di licenziare Daniele De Rossi“.

Anche perché “chiamare un terzo allenatore sarebbe una follia finanziaria per un club che deve stare attento alle finanze. Una situazione che ricorda in qualche modo quella vissuta da Davide Nicola alla Salernitana nel gennaio 2023 quando la dirigenza decise di licenziarlo lunedì per poi offrirgli l’incarico alla propria successione giovedì“.

ilnapolista © riproduzione riservata