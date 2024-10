Juric non sembra avere in mano la situazione, al punto che già gira voce che potrebbe essere esonerato. Oggi la Roma a Monza

Sulla Roma e su Juric tira una brutta aria, De Rossi non se n’è mai andato (Libero)

Scrive il quotidiano Libero:

Tira una brutta aria a Roma. Daniele De Rossi non se n’è mai andato, per i tifosi come per la squadra. Almeno questa è l’impressione che si ha dall’esterno, con i calciatori poco convinti di quello che stanno facendo e ancora molto legati all’ex allenatore. Senza nulla togliere a Ivan Juric, che sta cercando di fare al meglio il suo lavoro, è piuttosto evidente che questa non sia ancora la sua squadra e potrebbe anche non diventarla.

Due vittorie contro Udinese e Venezia (questa molto stentata), poi

è arrivata la deprimente trasferta svedese, con l’imbarazzante ko contro l’Elfsborg, squadra che probabilmente farebbe fatica nella nostra serie B. Juric ha provato a far finta di nulla, a giustificare quanto accaduto, ma il segnale è stato chiaro: questa squadra è spenta e paga errori in fase di costruzione, ma almeno si era stretta attorno a De Rossi ed era determinata a risalire la china.

Venendo meno l’ex bandiera giallorossa, è come se i problemi della Roma si fossero accentuati.

Juric sarà anche bravo ma non sembra avere in mano la situazione, al punto che già gira voce che potrebbe essere esonerato.

Roma, Juric già a rischio. Possibile anche un ritorno di De Rossi, quello scaricato «per vincere trofei»

Dopo solo 4 partite e 16 giorni sulla panchina della Roma Ivan Juric è già sotto esame. Il clima del tifo romanista è caldo, scrive il Corriere dello Sport

“Le avvisaglie di Boras, con la contestazione finale ai giocatori che si volevano avvicinare ai tifosi per ringraziarli del sostegno, lasciano pensare che la Curva Sud in trasferta non farà sconti alla squadra neppure a Monza. L’addio a De Rossi è ancora nelle teste e nei cuori della gente. E le ultime due partite non hanno fatto altro che rafforzare il sentimento di ostilità”.

La sconfitta in Europa League, nonostante le vittorie in campionato, non si riesce a digerire. Non è solo una questione di risultati ovviamente, ma di gioco, perché la Roma “assomiglia sempre di più alle peggiori versioni del breve ciclo De Rossi”.

Proprio per questo il Corriere dello Sport parla di un bivio per il tecnico giallorosso e prosino di un possibile ritorno di De Rossi

“La partita di Monza, che precede la sosta del campionato, rappresenta un bivio importante che può addirittura diventare decisivo per le successive mosse della proprietà: se la squadra confermasse il rendimento mostrato contro Venezia ed Elfsborg, niente si potrebbe escludere. Persino un nuovo esonero, con il ritorno a Trigoria di Daniele De Rossi, quello scaricato «per vincere trofei» (cit. comunicato)”.

