Sui social è polemica. “Rocchi è ora di dimetterti”. “Classe arbitrale italiana scarsa. Politano da radiare”

È già polemica per il rigore assegnato al Napoli al 60′ della partita contro l’Empoli. Sulla respinta al tiro di Simeone è arrivato Politano, che ha subito un pestone da parte di Anjorin. Step on foot, l’arbitro Abisso assegna il rigore poi trasformato da Kvara, ma sui social è già polemica.

Il giornalista Giovanni Capuano scrive su X:

“Quello su Politano è il classico rigorino che non si dovrebbe più vedere“

Quello su #Politano è il classico rigorino che non si dovrebbe più vedere#EmpoliNapoli pic.twitter.com/HiMM3ISX2H

— Giovanni Capuano (@capuanogio) October 20, 2024

Per Dazn rigore regole: “Step on foot di Anjorin su Politano, l’empolese non trova il pallone e per questo è giusto il penalty concesso agli azzurri”.

Anche i tifosi dicono la loro.

“Classe arbitrale italiana scarsa come l’obiettività di Fabiani, ds della Lazio. Politano da radiare”.

Classe arbitrale italiana scarsa come l’obiettività di Fabiani, ds della Lazio.

Politano da radiare. #EmpoliNapoli — GleisonWall 🧱 (@Gleison_Wall) October 20, 2024

“Ma non sento nessuno lamentari come mai?”

“Rocchi è ora di dimetterti. Hai creato tanta di quella confusione che non c’è più uniformità di giudizio. Non è più calcio quello di oggi”.

Rocchi è ora di dimetterti. Hai creato tanta di quella confusione che non c’è più uniformità di giudizio. Non è più calcio quello di oggi. #EmpoliNapoli — ArbuStream (@ArbuStream) October 20, 2024

ilnapolista © riproduzione riservata