Orsolini e Odgaard decidono Cagliari-Bologna; Dorgu lascia il Verona in 9 e offre i tre punti al Lecce

Nel turno infrasettimanale di Serie A Orsolini e Odgaard hanno regalato il 2-0 al Bologna, mentre il Lecce si è imposto 1-0 sul Verona.

Il turno infrasettimanale valido per la 10esima giornata di Serie A si è aperto alle ore 18.30 con il successo del Bologna sul Cagliari. La squadra di Italiano ha espugnato l’Unipol Domus con il risultato di 2-0, centrando la sua prima vittoria in questo stadio. A decidere il match: Orsolini e Odgaard, entrambi già in gol contro il Genoa. Sempre allo stesso orario si è giocata Lecce-Verona, dove Dorgu ha agitato gli animi con molteplici avvicendamenti: due espulsioni, un gol e due reti annullate.

Cagliari-Bologna 0-2: Orsolini e Odgaard fanno risalire gli emiliani

Al 35′ Riccardo Orsolini porta in vantaggio il Bologna con un gran destro sul primo palo, segnando la sua terza rete in questo campionato. Pochi minuti prima aveva commesso un errore con il mancino. Al 51′ ci pensa Odgaard a raddoppiare, con una bella conclusione di sinistro da fuori area. Niente da fare per Scuffet che rimane sorpreso e spiazzato.

Il tabellino

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet 5; Zappa 5, Palomino 5,5, Luperto 5,5, Obert 6,5 (28’ st Augello 6); Prati 5,5 (15’ st Adopo 6), Marin 6,5; Zortea 6 (15’ st Felici 6), Viola 5,5 (15’ st Lapadula 6), Gaetano 5,5 (28’ st Luvumbo 6); Piccoli 6,5. A disp.: Ciocci, Sherri, Deiola, Wieteska, Mina, Pavoletti, Azzi. All.: Nicola.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 7; De Silvestri 6 (35’ st Posch sv), Beukema 6, Lucumi 6,5, Miranda 6; Freuler 6,5, Moro 6 (35’ st Fabbian sv); Orsolini 7, Odgaard 7 (23’ st Pobega 6), Ndoye 6,5 (42’ st Holm sv); Castro 6 (42’ st Dallinga sv). A disp: Bagnolini, Ravaglia, Karlsson, Iling-Junior, Casale, Corazza, Dominguez, Urbanski. All.: Italiano

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 35’ Orsolini (B), 6’ st Odgaard (B)

Ammoniti: Palomino (C), Beukema (B), Zappa (C), Fabbian (B)

Leggi anche: Ecco perché Ronaldo non ha vinto il premio Gerd Müller nonostante tutti i suoi gol

Lecce-Verona 1-0, Patrick Dorgu agita la partita e regala i tre punti ai salentini

Il Lecce ha incontrato e battuto l’Hellas Verona, che è crollato in un altro scontro-salvezza. Patrick Dorgu, attaccante giallorosso, ha provocato addirittura due espulsioni: quella di Tchatchoua al 41′ e quella di Belahyane al 38′. Dopo aver segnato il gol della vittoria, l’arbitro gliene ha annullati altri due, uno per un fallo al momento del colpo di testa decisivo, l’altro per fuorigioco. Al 51esimo è arrivata la sua firma sul match del Via Del Mare, con cui la squadra di Luca Gotti ha messo fine al digiuno, dopo quattro sconfitte consecutive (cinque se contiamo anche la Coppa Italia). I salentini lasciano così il fondo della classifica raggiungendo quota otto punti, uno in meno dell’Hellas, che incassa oggi la terza disfatta di fila.

Il tabellino

LECCE (4-1-4-1) – Falcone 6; Guilbert 5.5 (18′ st Pierotti 6), Gaspar 6.5, Baschirotto 6, Gallo 6.5; Ramadani 6.5; Banda 6.5 (27′ st Tete Morente 6), Coulibaly 6 (40′ st Oudin sv), Rafia 5.5 (18′ st Pierret 6), Dorgu 7.5; Krstovic 6 (40′ st Rebic sv). A disposizione: Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Sansone, Jean, McJannet, Kaba. All. Gotti.

HELLAS VERONA (3-4-2-1) – Perilli 5.5; Daniliuc 5.5 (39′ st Magnani sv), Coppola 5.5, Ghilardi 6; Tchatchoua 4, Belahyane 4.5, Suat Serdar 6 (20′ st Bradaric 6), Lazovic 5.5 (20′ st Lambourde 6); Suslov 6 (39′ st Dani Silva sv), Duda 5.5; Tengstedt 5 (9′ st Mosquera 5.5). A disposizione: Montipò, Magro, Faraoni, Sarr, Livramento, Sishuba, Harroui, Kastanos, Alidou, Cissé. All. Zanetti.

Arbitro: Mariani.

Marcatori: 6′ st Dorgu (L).

Ammoniti: Guilbert (L), Suat Serdar (V).

Espulsi: Tchatchoua (V) al 39′ per fallo da ultimo uomo, Belahyane (V) al 37′ st per doppia ammonizione.

ilnapolista © riproduzione riservata