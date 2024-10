Nuovo murale per Maradona che celebra ‘La mano de Dios’

La nuova opera che celebra il ritratto e la personalità di Diego sarà inaugurata da domani mercoledì 30 ottobre 2024 a partire dalle ore 9.00

Nella giornata di mercoledì 30 ottobre 2024, nel quartiere Vomero di Napoli, verrà inaugurata una nuova opera volta a celebrare Diego Armando Maradona. Intitolata ‘La mano de Dios‘, si tratta di un murale realizzato dal pittore argentino Juan Pablo Gimenez Chec. La pittura, con il ritratto del gol di mano messo a segno il 22 giugno 1986 nei Quarti di finale del Mondiale 1986 contro l’Inghilterra, potrà essere ammirata dalle ore 9.00 di domani.

Il significato del murale su Maradona

L’opera è stata fatta realizzare dagli avvocati che hanno rappresentato Maradona nella sua battaglia legale, poi vinta contro Equitalia. ‘La mano de Dios‘ sarà protagonista insieme al murale dei Quartieri Spagnoli del nuovo libro e docufilm ‘Maradona no fue evasor‘. L’avvocato Angelo Pisani ha spiegato il senso di quanto raffigurato: “L’immagine sta a significare la vittoria del bene sul male, un goal contro le ingiustizie come quella contro l’accusa infamante di essere un evasore, una vittoria per la verità e la legalità che Diego ha sempre cercato“.

Perché al Vomero

La posizione del murale nel Vomero è particolarmente significativa. Maradona, che ha giocato nel Napoli dal 1984 al 1991, è sempre stato visto come un eroe del popolo, in grado di unire persone di diverse estrazioni sociali grazie alla sua abilità e il suo carisma. Da qui, l’idea di ubicare la raffigurazione nel quartiere storicamente elegante e borghese di Napoli. Cosa che sta a sottolineare ulteriormente, l’impatto immenso del Pibe De Oro, non solo sul calcio ma in generale sulla società napoletana. Il murale del Vomero si collega inoltre a un altro famoso ritratto di Maradona presente nei Quartieri Spagnoli, andando così a creare una mappa culturale e artistica che attraversa la città. Tale progetto mira a raccontare la vera storia del campione, esplorando la sua vita e le sue battaglie personali e legali. Dunque, un tributo alla sua complessa personalità, fatta di luci e ombre.

L’arte di Juan Pablo Gimenez Chec a favore della street art napoletana

L’opera messa in atto da Juan Pablo Gimenez Chec va a inserirsi in una tradizione di street art napoletana che ha visto nei murales un potente mezzo di comunicazione sociale e culturale, oltre che a una forma d’arte. Osservando ‘La mano de Dios‘, i cittadini e i turisti potranno riflettere su quanto lasciato da Maradona, uomo che nonostante le sue controversie, ha lasciato un’indelebile impronta nel mondo sportivo e non solo. È quindi molto più di un semplice dipinto su un muro, un simbolo di un’epoca, ricordo tangibile di chi ha ispirato generazioni con la sua passione e il suo talento.

