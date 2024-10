Napoli, rubata la Smart di Politano mentre era in un ristorante a Posillipo

Calcionapoli24: Dopo la rapina a Neres e il tentato furto a Juan Jesus, l’attaccante è la terza vittima dei calciatori del Napoli. Ha denunciato il furto.

Dopo la rapina a Neres e il tentato furto a Juan Jesus, la terza vittima dei calciatori del Napoli è Matteo Politano.

A dare la notizia è il giornale on line Calcionapoli24 che scrive:

Hanno rubato l’auto di Politano. Era una Smart e il calciatore era all’interno di un ristorante a Posillipo. All’uscita non ha trovato l’auto. Il calciatore ha già sporto denuncia. Va purtroppo registrato quest’altro tentativo di cronaca.

Oltre a Politano, tentato furto anche a Juan Jesus

Amaro de denso di tristezza il messaggio lanciato oggi su Instagram dal difensore del Napoli, Juan Jesus che, in una storia, ha scritto

“Sicurezza ZERO! Dopo quasi un mese pedinato, oggi hanno provato a portare la macchina via. Che brutta sensazione, fate vomitare!”

Juan Jesus ha postato un video in cui si vede la sua auto messa sottosopra e con diversi pezzi di vetro rotti all’interno, segno del tentato furto. Ma quello che spaventa di più è il mese di pedinamento che il difensore brasiliano ha subito. È chiaro che non sentirsi al sicuro non fa piacere, anzi lascia una sensazione di insicurezza e disagio.

Dopo la vittoria contro il Parma, Neres è stato protagonista di uno spiacevole episodio. Il neo acquisto del Napoli è stato infatti vittima di una rapina mentre era in compagnia della moglie. Due malviventi hanno sfondato il vetro del mini van con cui i due stavano facendo rientro all’hotel Parker’s e hanno puntato la pistola su Neres, intimandogli di dare loro l’orologio. Dopo l’accaduto, la moglie ha pubblicato una storia, poi repostata dal calciatore, dove si scusano con i tifosi per non essersi fermati a causa di quanto successo.

“David vorrebbe chiedere scusa ai tifosi che lo stavano aspettando fuori, ma mentre cercavamo di lasciare lo stadio dopo la partita, due uomini in moto hanno distrutto la macchina e lo hanno rapinato minacciandolo con una pistola“.

ilnapolista © riproduzione riservata