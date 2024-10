Juan Jesus denuncia: «Dopo un mese di pedinamenti, hanno provato a rubarmi la macchina»

Questo il messaggio pieno di tristezza e amarezza scritto dal difensore del Napoli su Instagram

Amaro de denso di tristezza il messaggio lanciato oggi su Instagram dal difensore del Napoli, Juan Jesus che, in una storia, ha scritto

“Sicurezza ZERO! Dopo quasi un mese pedinato, oggi hanno provato a portare la macchina via. Che brutta sensazione, fate vomitare!”

La tristezza di Juan Jesus

Juan Jesus ha postato un video in cui si vede la sua auto messa sottosopra e con diversi pezzi di vetro rotti all’interno, segno del tentato furto. Ma quello che spaventa di più è il mese di pedinamento che il difensore brasiliano ha subito. È chiaro che non sentirsi al sicuro non fa piacere, anzi lascia una sensazione di insicurezza e disagio.

Due anni fa toccò a Kvara. I ladri rubarono l’auto dell’attaccante del Napoli. Si erano introdotti nella sua casa di Cuma e sottrassero una Mini Countryman.

Non ci fu nessuna conseguenza per il calciatore georgiano che nel frattempo era in casa. L’attaccante sporse denuncia al commissariato di Pozzuoli.

