Napoli: Contini e Spinazzola infortunati, vanno direttamente in tribuna

Leonardo Spinazzola e Nikita Contini out per Napoli-Lecce. Sia l’esterno ex Roma che il terzo portiere si sono fatti male prima della partita di oggi contro il Lecce e, quindi, non prenderanno parte al match. Non saranno nemmeno in panchina, seguiranno la partita dalla tribuna.

Il difensore azzurro infatti ha accusato un infortunio nelle ultime ore e non è nemmeno in panchina. Il terzino e Nikita Contini, terzo portiere, sono in tribuna a causa di un affaticamento muscolare. Nei prossimi giorni si capirà di più sull’entità del problema per l’ex Roma, che rischia di saltare la prossima sfida contro il Milan nel turno infrasettimanale.

Conte: «Il Napoli non fa possesso? Se è per vie orizzontali, diventa un possesso fine a sé stesso»

Prima di Napoli-Lecce, mister Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ha spiegato la scelta di lasciare in panchina Kvaratskhelia e Politano e ha risposto a chi polemizza sul possesso palla del Napoli.

Riposo per Kvara e Politano:

«Rispetto a Empoli quattro cambi. Meret rientra al posto di Elia che ha fatto molto bene. Olivera al posto di Spinazzola e poi Ngonge e Neres. Importante il riposo in vista del Milan? Importante vincere, non riposare. L’obiettivo è vincere. Non sta scritto da nessuna parte che vinciamo».

Il Napoli non ha un grande possesso palla, ma ci sono altre caratteristiche:

«Se hai un possesso per vie orizzontali, diventa un possesso fine a sé stesso. Noi cerchiamo di metterci tutto, possesso con l’obiettivo di verticalizzare. Capita tante volte che vogliamo verticalizzare e poi sblagliamo perdendo la palla. Nel momento in cui si recupera palla l’obiettivo è quello di andare a fare gol».

Napoli-Lecce, turn over in attacco: Neres e Ngonge dal primo minuto

Napoli-Lecce, Conte vara il turn over in attacco: Neres e Ngonge dal primo minuto. In panchina quindi sia Politano che Kvaratskhelia. In porta ritorna Meret, linea difensiva confermata. In mediana ancora out Lobotka, Gilmour confermato con Anguissa e McTominay. Davanti confermato Lukaku. Il Lecce di Gotti invece schiera Banda dal primo minuto.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani, Olivera; McTominay, Gilmour, Anguissa; Ngonge, Lukaku, Neres. All. Conte.

Lecce (4-3-3): Falcone; Pelmard, Gaspar, Baschirotto, Dorgu; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Pierotti, Krstovic, Banda. All. Gotti

