Napoli-Lecce, Conte vara il turn over in attacco: Neres e Ngonge dal primo minuto. In panchina quindi sia Politano che Kvaratskhelia. In porta ritorna Meret, linea difensiva confermata. In mediana ancora out Lobotka, Gilmour confermato con Anguissa e McTominay. Davanti confermato Lukaku. Il Lecce di Gotti invece schiera Banda dal primo minuto. Con lui Krstovic, Rebic.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Lecce

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani, Olivera; McTominay, Gilmour, Anguissa; Ngonge, Lukaku, Neres. All. Conte.

Oggi scendiamo in campo così 💪 Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Ngonge, Lukaku, Neres. All.Conte 💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/AEKYbWOtE8 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 26, 2024

Lecce (4-3-3): Falcone; Pelmard, Gaspar, Baschirotto, Dorgu; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Pierotti, Krstovic, Banda. All. Gotti

Al Maradona partita low cost: 51mila biglietti venduti al prezzo medio di 18 euro

Il Napoli si conferma un club low cost nonostante la squadra sia in testa alla classifica. Continua ad applicare prezzi stracciati.

Oggi alle 15 al Maradona si gioca Napoli-Lecce. Per la partita sono stati venduti 51mila tagliandi, compresi gli abbonamenti. L’incasso del Napoli si aggira intorno al milione di euro, per la precisione 925 mila euro. Meno di un milione di euro. A conti fatti, il prezzo medio del biglietto per la partita di domani è di 18 euro e 13 centesimi. Insomma, nessun’altra squadra di alta classifica vende i propri biglietti a poco più di 18 euro.

Per i tifosi si tratta di un’ottima notizia. L’ennesima. I prezzi per i biglietti delle partite del Napoli si confermano i più convenienti in Italia. Soprattutto se rapportati al valore della squadra. Basterebbe farsi un giro per verificare quanto Inter, Milan, Juventus fanno pagare l’ingresso per assistere alle partite di campionato.

