Moreno spinge Kvara in area. Per Feliciani non è rigore. Conte (poi ammonito): «Ma il Var è spento?»

Imperversano le polemiche per Napoli-Como: al 63′ Kvara viene spinto da Moreno in area. Feliciani giudica l’intervento regolare, il Var non interviene, e Conte va sulle furie, chiedironicamente al quarto uomo se il Var fosse acceso e si prende un giallo per proteste.

Conte infuriato (ma non è il solo)

Non tardano a farsi sentire le reazioni social.

Scusate ma chi è sto incompetente vestito di giallo in mezzo al campo? Avvisate la protezione civile, hanno perso uno dei loro#NapoliComo #Napoli — Lazzaro Buonaccordo (@LBuonaccor62957) October 4, 2024

L’arbitro è venuto a fare il protagonista a Napoli? #NapoliComo — Solo Francesco (@solofrancesco_) October 4, 2024

qualcuno mi sa dire se il var è acceso? grazie mille, gentilissimi #NapoliComo — nuna (@nnunaaaaaaa) October 4, 2024

Manna prima della partita

Manna è intervenuto a Sky Sport prima del match Napoli-Como.

Sulla situazione del rinnovo di Kvara. Ci sarà un incontro i primi di novembre per definire i dettagli?

«Definire è un po’ troppo. Noi siamo stati molto chiari, ci sono tre anni di contratto. Non abbiamo l’ansia di accelerare questa situazione». Poi sul lavoro del Napoli: «Siamo solo all’inizio, siamo soddisfatti del lavoro. Dobbiamo essere appagati e ragionare partita dopo partita, non ascoltare quello che si dice fuori. Le pressioni ci sono, le conosciamo». Poi sul mercato di gennaio: «Ma io penso che se saremo in una posizione buona a gennaio non penso che dovremo intervenire». Le dichiarazioni di Lobotka Lobotka ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima del match tra Napoli e Como al Maradona. Sull’importanza della partita per mantenere la vetta della classifica: «Sappiamo che è una partita importante per noi, il Como ha vinto le ultime due e sta giocando un buon calcio, dobbiamo essere concentrati. Ogni partita per noi è come se fosse un finale di Champions League». Qual è stato il segreto di questo miglioramento? «Il mister Conte ha cambiato la nostra mentalità, è spettacolare. Ha fatto il suo meglio. E’ importante per noi, siamo una squadra, combattiamo e lavoriamo l’uno per l’altro».

