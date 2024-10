A Sky Sport: «Sappiamo che è una partita importante per noi. Dobbiamo essere concentrati. Ogni partita per noi è come se fosse un finale di Champions League»

Lobotka: «McTominay gioca in modo diverso rispetto a Zielinski. Ha grandi qualità, lavora per la squadra»

Lobotka ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima del match tra Napoli e Como al Maradona.

Sull’importanza della partita per mantenere la vetta della classifica:

«Sappiamo che è una partita importante per noi, il Como ha vinto le ultime due e sta giocando un buon calcio, dobbiamo essere concentrati. Ogni partita per noi è come se fosse un finale di Champions League».

Lobotka su Conte

Qual è stato il segreto di questo miglioramento?

«Il mister Conte ha cambiato la nostra mentalità, è spettacolare. Ha fatto il suo meglio. E’ importante per noi, siamo una squadra, combattiamo e lavoriamo l’uno per l’altro».

Su McTominay?

«Ovviamente è un grandissimo giocatore e un bravissimo ragazzo. Il suo modo di giocare è diverso rispetto a Zielinski, ha delle grandissime qualità, lavora per la squadra, fa tutto per noi e noi vogliamo aiutarlo ad adattarsi al nostro calcio».

Dici qualcosa in italiano?

«Per l’italiano vediamo il prossimo anno».

Alle 18:30 prenderà il via il match tra Napoli e Como al Maradona. Conte conferma i titolarissimi con Olivera che ha vinto il ballottaggio con Spinazzola.

Queste le scelte degli allenatori.

Napoli (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte

Como (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas

