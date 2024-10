Milan-Napoli, Leao potrebbe partire dalla panchina (Sportmediaset)

Fonseca sembra non essere contento del rendimento del suo connazionale. Okafor al suo posto, con Chukwueze a destra e Pulisic sulla trequarti.

Domani il Milan affronterà il Napoli alle 20:45 in campionato. E pare che il tecnico Fonseca sceglierà di tenere (almeno all’inizio) Rafa Leao in panchina, come accaduto contro l’Udiniese.

Milan-Napoli, Leao potrebbe partire dalla panchina

Come riportato da Sportmediaset:

Buona parte della furia rossonera contro la decisione di non giocare al Dall’Ara, o altrove, è dovuta anche al fatto che in questo modo Fonseca dovrà affrontare il Napoli trascinandosi le squalifiche di Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, due pedine fondamentali nel suo scacchiere le cui assenze influenzano le scelte anche negli altri reparti. Il focus però è quasi tutto intorno alla situazione di Rafael Leao, escluso per tutti i novanta minuti contro l’Udinese e sostituito dopo un’ora contro il Bruges, ma soprattutto al centro dell’attenzione sia dal punto di vista del rendimento che da quello del rapporto con il tecnico connazionale. Contro il Napoli il numero 10 del Milan va verso una nuova esclusione dai titolari; al suo posto è favorito Okafor, con Chukwueze a destra e Pulisic spostato nel vivo del gioco sulla trequarti.

Per gli altri giocatori invece:

Nel match contro il Napoli, Thiaw dovrebbe far coppia con Pavlovic al centro della difesa con il compito di fermare Lukaku; Terracciano prenderà il posto di Hernandez anche se il tecnico ha ricordato la candidatura di Calabria nel ruolo. Infine, al fianco di Fofana c’è Loftus-Cheek in vantaggio su Musah.

ilnapolista © riproduzione riservata