Lo scrive Capuano che su X sottolinea anche l’uscita di Leao dall’altra parte della panchina. Senza di lui, il Milan passa dall’1-1 al 3-1 al Bruges

Leao esce e il Milan segna: sta diventando uno schema fisso di Fonseca.

A scriverlo, su X, è il giornalista Giovanni Capuano che evidenzia l’uscita del portoghese dall’altro lato rispetto alla panchina. La partita è Milan-Bruges. I rossoneri stanno vincendo 3-1. In vantaggio con Pulisic nel primo tempo. I belgi sono rimasti in dieci uomini al 40esimo per l’espulsione di Onyedika. I belgi hanno pareggiato all’inizio della ripresa. Doppio cambio di Fonseca: fuori Leao e Loftus-Cheek, dentro Chukwueze e Okafor. Un minuto e il Milan è passato di nuovo in vantaggio con Reijnders che dopo dieci minuti ha segnato anche il terzo gol.

Togliere #Leao (che esce dall’altra parte della panchina così) e poi segnare subito sta diventando uno schema fisso di #Fonseca#MilanBrugge #MilanBruges

Fonseca, altra stoccata a Leao: «Tutti oggi devono sia attaccare che difendere. Son, esterno del Tottenham, lo fa»

Si ritorna già in campo per la Champions, domani sarà il turno del Milan che ospita a San Siro il Club Brugge. Fischio d’inizio alle 18:45. La conferenza stampa di Paulo Fonseca prima del match di domani sera. Le sue parole riportate da Tmw.

La Champions del Milan comincia domani?

«È quello che vogliamo. Liverpool e Bayer sono tra le più forti d’Europa, ma sono state due partite diverse per me: col Liverpool in difficoltà, col Bayer abbiamo fatto una bellissima partita del secondo tempo dando segnali di crescita. Dobbiamo continuare a crescere, anche se il Brugge è una partita difficile. Dobbiamo vincere se vogliamo continuare in Champions. Non è decisiva, perché poi ci sono altre 5 partite, ma è importante domani».

Quanto è importante recuperare Leao e Theo?

«Giocheranno entrambi domani dal primo minuto. Quello che mi aspetto da loro è ciò che mi aspetto da tutti gli altri: che facciano il massimo perché il Milan vinca. Io mi aspetto questo, quindi giocano».

A che punto siete con la crescita?

«È un cambiamento importante. La prima mezzora con l’Udinese è stata molto buona, poi l’espulsione ha cambiato le cose, ma ne ho viste altre positive per quel che mi riguarda. Ciò che io voglio per il futuro è che questo atteggiamento possa essere una normalità per la squadra. Perché è con questo atteggiamento che si possono costruire altre cose, crescendo e migliorando».

La rosa è un po’ corta lì davanti? Serve una punta a gennaio?

«Sono molto soddisfatto con i giocatori che ho. Non è normale avere Abraham e Jovic fuori, ma c’è Camarda e noi crediamo molto in lui. Non penso che abbiamo bisogno di altri giocatori in quella posizione».

Come sta Gabbia?

«Gabbia ha provato oggi ad allenarsi e giocherà domani».

Farà turnover?

«Abbiamo bisogno di tutti”.

Il messaggio da sabato è che ha tanti giocatori su cui contare?

«Chukwueze e Okafor sono calciatori di qualità, hanno giocato bene e con fiducia. Questo è molto positivo per un allenatore. Sono rimasto molto soddisfatto dai giocatori di sabato, perché hanno detto a me e a tutti che possiamo contare su di loro».

Fonseca ha avuto risposte anche dai big?

«È difficile parlare dei singoli quando tutti hanno lavorato tanto e insieme. Pulisic e Fofana hanno fatto una grande partita. Ma questo deve essere la normalità per chi gioca nel Milan».

Qual è l’obiettivo in Champions?

«Non penso al futuro, a lungo termine. Non abbiamo vinto le prime due. Dobbiamo solo pensare a domani. Non dobbiamo fare grandi conti».

Il Milan è tra le squadre meno fallose d’Europa e d’Italia, ma ha tanti cartellini subiti…

«Non posso dire ai miei di fare fallo (ride, ndr). Noi siamo un po’ santi… Dobbiamo essere più quello che siamo: diavoli! Magari è un segnale di aggressività su cui dobbiamo migliorare. Mi piace tanto il calcio e il gioco, ma fare fallo fa parte dell’intelligenza di una squadra. Noi ne abbiamo parlato, perché anche in questo dobbiamo migliorare. E bisogna fare il fallo che c’è bisogno fare. Senza essere violenti, non ce n’è bisogno. Dobbiamo essere intelligenti».

Theo capitano?

«Non ho deciso, ci penserò oggi. Si è allenato bene in questi giorni».

Reijnders con Fofana: si o no?

«Avevo detto così perché per vedere Tijji vicino a Fofana non esaltiamo le caratteristiche principali di Reijnders. In determinati momenti possiamo vederlo come numero 6, se invece siamo in avanti lo guardiamo come trequartista. In questa struttura ha la possibilità di fare entrambe le cose, dipende dalla zona: lui fa le due posizioni».

Domani per la svolta come nel derby?

«Il Brugge ha una squadra con grande qualità offensiva. Se guardiamo la partita che hanno perso col Dortmund hanno dominato e creato tanto. È importante difendere bene, non tanto, ma bene. Sono una squadra con grande qualità offensiva e sugli esterni, così come il mediano. Penso che dobbiamo essere molto concentrati sulla fase difensiva, non dobbiamo lasciargli la possibilità di attaccare perché sono molto pericolosi. Col Dortmund hanno perso ma hanno creato molto. Come il derby? No, è diverso. La competizione è diversa, così come le caratteristiche degli avversari».

Come si fa a mantenere il livello di grinta e di intensità come alto come fatto sabato?

«Si parla tanto e mi sembra che questo non sia un problema di oggi. Devo capire cosa fare per far migliorare la squadra sugli atteggiamenti, l’attitudine, la voglia. È quello che sto facendo, sono più esigente su questo».

La prova di Pavlovic contro l’Udinese. Come l’ha visto Fonseca?

«Vuoi sapere se gioca con Gabbia domani? (ride, ndr). No, non gioca. Questa è una realtà diversa per Pavlovic, è un modo di giocare diverso rispetto a quella che aveva nel suo ultimo club. Penso che nelle prime partite Pavlovic ha fatto cose bene e altre cose che deve migliorare in fase difensiva. Abbiamo lavorato durante questi tempo, penso che ha avuto una crescita in questa partita (con l’Udinese, ndr). È stato equilibrato, lui è uno che vuole andare sempre ad anticipare, è uno fisico. Noi vogliamo un difensore centrale più equilibrato. Penso che abbia fatto meglio, ma penso anche che ha bisogno di crescere: non ha fatto una partita senza errori, ma ha fatto bene. Se facciamo un paragone con le sue altre partite è cresciuto tanto. Ma continuano ad esserci cose da migliorare».

Fonseca dà la formazione di domani…

«Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo; Fofana, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Leao, Morata».

Ciò che ha portato al rosso di Reijnders è già successa più volte…

«Abbiamo fatto vedere ai giocatori la situazione. Una delle cose in cui siamo cresciuti di più è la fase difensiva: la squadra è corta, occupa lo spazio razionalmente. Ma non è stato facile cambiare questo perché avevano sempre riferimenti individuali, e non è una critica al passato. Nell’azione del rosso di Tijji c’è stato un cambio tra Reijnders e Terracciano che era programmato, Pavlovic non deve essere attratto dall’attaccante quanto c’è tanto spazio alle spalle. Se l’attaccante prende palla lì qual è il problema? Non dobbiamo essere attratti in questi momenti. Ne abbiamo parlato, hanno capito. Sono cose che succedono ma che dobbiamo imparare».

Poi Fonseca interviene e chiede ai giornalisti: «Oggi chi sono i giocatori box to box?”

E prosegue: «Tutti nel calcio oggi devono saper sia attaccare che difendere. Son, esterno del Tottenham, è un box to box. Uno associa il box to box ai corridoi centrali, ma sono tutti box to box».

