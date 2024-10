Mbappé non convocato dalla Francia, si diverte in un nightclub a Stoccolma (Aftonbladet)

Il quotidiano svedese svela i retroscena della serata di Mbappé mentre la sua Francia vinceva 4-1. Non era stato convocato per smaltire un infortunio.

I rapporti tra Kylian Mbappé e la Francia non sono attualmente idilliaci. Dopo la “crisi” della mancata convocazione in nazionale per smaltire un infortunio (che però ha portato il francese a giocare 70 minuti in campionato), ora sembra che la tensione sia salita alle stelle. Il motivo? Era in un night-club a Stoccolma ieri sera, mentre la sua Francia giocava in Nations League e vinceva 4-1 contro l’Israele.

Mbappé a Stoccolma per godersi il suo giorno libero

Il quotidiano svedese Aftonbladet riporta:

La star mondiale è apparsa al nightclub V nella notte di venerdì. Prima, pare che abbia trascorso la serata al ristorante Chez Jolie a Stoccolma, ed è stato poi visto lasciare il ristorante in un mini-van nero. Il taxi ha portato Mbappé al nightclub, entrando dal parcheggio sotterraneo. Al club, alcune persone lo hanno riconosciuto e si dice abbia prenotato una stanza privata. Che tali grandi stelle dello sport siano in Svezia in contesti non sportivi non è una cosa molto comune.

Se l’attaccante del Real Madrid, aggiungono gli spagnoli di Sport, voleva godersi il suo giorno di permesso, non è riuscito a passare inosservato neanche in Svezia.

Kylian Mbappe a été aperçu en discothèque à Stockholm, en Suède, lors d’Israël – France en Ligue des Nations hier soir. 🪩 « Bien manger, bien dormir. » 🙄 (📸 @sportbladet) pic.twitter.com/jY37KYj3n9 — Foot Mercato (@footmercato) October 11, 2024

Il gruppo più famoso di tifosi della Nazionale francese, gli “Irresistibles“, hanno commentato la decisione del classe 98 di restare in Spagna nei giorni di ritiro dei Blues. Le testimonianze riportate da Rmc Sport:

«Quello che emerge da questa settimana, per noi, è che il vero capitano se n’è andato, quello che era amato dai tifosi, ovvero Antoine Griezmann. Ci chiedevamo se la scelta del capitano fosse stata quella giusta, e con questo episodio, non saprei dire se è stata giusta o no. Abbiamo appena perso un modello di esemplarità. O è colpa del Real che gli ha chiesto di riposare, o della Francia; ma sappiamo che prima o poi uscirà la verità. Non arriverei al punto di dire che ci sentiamo presi per i fondelli, ma questa è una settimana da dimenticare e sarà difficile, perché lascerà il segno».

ilnapolista © riproduzione riservata