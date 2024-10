I tifosi contro Mbappé: «Il vero capitano, Griezmann, ormai è andato via»

L’attaccante ha rifiutato la convocazione in nazionale per recuperare, ma è sceso in campo col Real Madrid. «Non ci sentiamo presi in giro, ma questa cosa lascerà il segno».

Kylian Mbappé, d’accordo col ct della Francia Deschamps, non è stato convocato per i prossimi impegni nazionali; l’attaccante del Real Madrid, infatti, era reduce da un infortunio e avrebbe voluto recuperare al 100%. Ma il fatto che sia partito titolare nell’ultimo match di Liga contro il Villarreal e abbia giocato circa 70 minuti, ha generato rabbia nei tifosi francesi.

I tifosi francesi contro Mbappé: «Il vero capitano (Griezmann) se n’è andato»

Il gruppo più famoso di tifosi della Nazionale francese, gli “Irresistibles“, hanno commentato la decisione del classe 98 di restare in Spagna nei giorni di ritiro dei Blues. Le testimonianze riportate da Rmc Sport:

«Quello che emerge da questa settimana, per noi, è che il vero capitano se n’è andato, quello che era amato dai tifosi, ovvero Antoine Griezmann. Ci chiedevamo se la scelta del capitano fosse stata quella giusta, e con questo episodio, non saprei dire se è stata giusta o no. Abbiamo appena perso un modello di esemplarità. O è colpa del Real che gli ha chiesto di riposare, o della Francia; ma sappiamo che prima o poi uscirà la verità. Non arriverei al punto di dire che ci sentiamo presi per i fondelli, ma questa è una settimana da dimenticare e sarà difficile, perché lascerà il segno» lamenta Fabien Bonnel, portavoce del gruppo.

Scrive l’Equipe:

Possiamo partire dalla fine: vista la prestazione di Kylian Mbappé di sabato sera, non c’è alcun motivo medico per cui non debba giocare con la Nazionale francese nei prossimi dieci giorni. Possiamo anche tornare all’inizio. Martedì lo staff medico del Real Madrid ha incontato quello dei Bleus. Mercoledì sera Mbappé ha giocato a Lille, con il Real Madrid, senza convincere nessuno della sua forma e del suo recupero. Il Real fa sempre così. A settembre, ha contribuito alla non convocazione di Aurélien Tchouaméni e Ferland Mendy. Parte dell’ambiguità nel caso di Mbappé deriva dal suo staff medico, che secondo quanto riferito non era entusiasta dell’idea che il capitano della Francia giocasse mercoledì, e che aveva convinto lo staff dei Bleus su questa base, ma che lo ha dichiarato pienamente pronto a a essere titolare venerdì.

